https://sputnik-georgia.ru/20260829/top-5-importiruemykh-v-gruziyu-tovarov-iz-rossii-yanvar-iyul-2026-goda-300260086.html

ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров из России, январь-июль 2026 года

ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров из России, январь-июль 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", с января по июль 2026 года Грузия импортировала из России нефтепродукты на сумму 292,4 млн долларов... 29.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-29T13:50+0400

2026-08-29T13:50+0400

2026-08-29T13:50+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", с января по июль 2026 года Грузия импортировала из России нефтепродукты на сумму 292,4 млн долларов, что на 10,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Феноменальный рост был зафиксирован в категории импорта сырой нефти и нефтепродуктов – на 112 670,3%. Общая сумма импорта составила 238,5 млн долларов. Замыкают тройку лидеров пшеница и меслин, которые Грузия импортировала на сумму 50,2 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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