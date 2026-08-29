https://sputnik-georgia.ru/20260829/v-banke-kredo-proizoshla-draka-mezhdu-sotrudnikami-i-klientom--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-300351693.html

В банке "Кредо" произошла драка между сотрудниками и клиентом — возбуждено уголовное дело

В банке "Кредо" произошла драка между сотрудниками и клиентом — возбуждено уголовное дело

Sputnik Грузия

По словам пострадавшего, конфликт из-за просроченного платежа по кредиту перерос сначала в словесную, а затем и в физическую стычку с сотрудниками банка 29.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-29T18:35+0400

2026-08-29T18:35+0400

2026-08-29T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Драка в банке "Кредо" между сотрудниками и клиентом стала поводом для возбуждения уголовного дела, сообщают грузинские СМИ.Инцидент произошел несколько дней назад. Министерство внутренних дел начало расследование по статье 126 Уголовного кодекса, касающейся насилия.По словам пострадавшего, сотрудники банка напали на него в кабинете менеджера. Клиент рассказал, что забыл вовремя оплатить сумму кредита, о чем сначала поговорил по телефону с кредитным специалистом банка, а после грубого разговора приехал в отделение лично.В банке, по его словам, разговор с тем же кредитным специалистом перерос в конфликт: сотрудник оскорбил клиента, тот ответил, после чего словесная перепалка переросла в физическую. По словам мужчины, на него напали и другие сотрудники банка, после чего его протащили через операционный зал на глазах у других клиентов и выгнали на улицу.По словам адвоката гражданина, его клиент забыл внести деньги в банк, о чем он сообщил в банк и согласился оплатить штраф, однако, несмотря на это, банк связался с его подзащитным на следующий день и сообщил ему, что у него все еще есть долг.В банке заявили, что расследование инцидента еще не завершено, поэтому делать какие-либо выводы преждевременно. "Главным приоритетом банка является защита безопасности и достоинства как клиентов, так и сотрудников", — говорится в заявлении "Кредо".Банк также пообещал принять меры после установления всех обстоятельств инцидента в полном соответствии с действующими процедурами и законодательством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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