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В Непале число жертв наводнения возросло до 579

В Непале число жертв наводнения возросло до 579

Sputnik Грузия

По данным непальских властей, почти 2 тысячи человек числятся пропавшими без вести после мощного схода селя на границе Китая и Непала 29.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-29T11:24+0400

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2026-08-29T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Число погибших в результате наводнения на севере Непала возросло до 579 человек, сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV) со ссылкой на Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий Непала."По состоянию… на 28 августа число погибших в результате наводнения в северных районах Непала возросло до 579 человек, а число пропавших достигло 1924 человек", – прозвучало в эфире.Ранее сообщалось, что в числе пропавших есть граждане Беларуси и России.Крупный сход селя произошел 26 августа в Тибетском автономном районе на границе Китая и Непала – мощный поток воды хлынул в реку Бхоте-Коши на непальской стороне.В пятницу стало известно о прорыве берегов у озера, образовавшегося после оползня в Непале: уровень воды в реке продолжает расти, а все проводившиеся спасательные операции приостановлены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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