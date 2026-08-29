https://sputnik-georgia.ru/20260829/v-svaneti-iz-za-opolznya-zakryli-dorogu-mezhdu-lentekhi-i-mestia-300346950.html

В Сванети из-за оползня закрыли дорогу между Лентехи и Местиа

В Сванети из-за оползня закрыли дорогу между Лентехи и Местиа

Sputnik Грузия

Разлившаяся после дождей река снесла мост у села Сакдари – ведутся восстановительные работы 29.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-29T14:05+0400

2026-08-29T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Дорога между Лентехи и Местиа в горном регионе Грузии Сванети закрылась из-за схода оползней, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.Причиной закрытия стали дожди, спровоцировавшие сход оползня и разлив реки, которая разрушила мост возле села Сакдари. На месте ведутся восстановительные работы.В ведомстве отмечают, что до завершения строительства нового моста планируется установить временный, который обеспечит движение транспорта.По данным департамента, проект нового моста уже подготовлен, и тендерные процедуры, необходимые для его строительства, начнутся в кратчайшие сроки.В настоящее время для передвижения внедорожников открыта объездная дорога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, происшествия, местия, сванети, департамент автомобильных дорог