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Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко - видео
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко - видео
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин проводит переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который находится с рабочим визитом в Москве. 29.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-29T15:00+0400
2026-08-29T15:00+0400
2026-09-04T20:49+0400
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видео, мультимедиа, россия, беларусь, владимир путин, александр лукашенко
видео, мультимедиа, россия, беларусь, владимир путин, александр лукашенко
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко - видео
15:00 29.08.2026 (обновлено: 20:49 04.09.2026)
Президент России Владимир Путин проводит переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который находится с рабочим визитом в Москве.