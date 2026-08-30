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Чтобы победить Россию, Европа сдалась Киеву с потрохами

Чтобы победить Россию, Европа сдалась Киеву с потрохами

Sputnik Грузия

Украина довела Евросоюз до того, что Брюссель, чтобы удружить и услужить Киеву, уже разделся до финансовых трусов 30.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-30T12:17+0400

2026-08-30T12:17+0400

2026-08-30T12:17+0400

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Но коллективные панталоны, рубашка и майка-алкоголичка, снятые прилюдно, во время утверждения всех траншей финансирования ненасытных властей тех территорий, что остались от Незалежной, не спасли украинский бюджет, пишет колумнист РИА Новости. Сегодня фон дер Ляйен и ко требуется найти еще примерно пять миллиардов евро, чтобы бюджет "независимой и мужественно защищающей Европу Украины" не сдох.Чтобы цена нанесения нам "стратегического поражения" была чуть нагляднее, стоит заметить: эти пять "ярдов" еврогрошей нужно добавить к 45 миллиардам и к еще к тем восьми миллиардам, которые Евросовет — в рамках все того же "отражения варварской русской агрессии" — выделил в конце июля этого года. Все эти деньги должны упасть на счета в Киеве в течение ближайших недель.Всего же, чтобы нас победить, Киев взял, точнее, стряс из нищающих на глазах европейцев, за четыре с половиной года свыше 220 миллиардов еврогрошей. Не считая прочих займов — безвозвратных, как это ясно уже всем, и грантов — которые тем более никто не собирается возвращать.Но и этих астрономических сумм оказалось мало.Западная медийка и ее вожак "Блумберг" сообщили в пятницу с утра пораньше, что проект бюджета, который готовят в уже просроченной три года как Раде, предусматривает дефицит госбюджета в без малого 18% ВВП.Чтобы было понятно — никакие 90 миллиардов евро громкого кредита, которые с колоссальным трудом буквально отжали фон дер Ляйен с примкнувшими к ней Макроном и Мерцем, ничего и никого не спасут, потому что их тоже сожрали и даже переварили."Коррупция. Растраты. Взятки" — эта фраза могла бы стать хорошим названием для подкаста, как провалившееся и уже не существующее в нормальном смысле слова государство разрушило конструкт, придуманный опытными политиками. Расчет основателей ЕС был на вечность.Но встреча с Незалежной раздела Европу до основания. До краеугольных, как говорится, и старых камней.Когда Киев пускался в гопак, чтобы понравиться европейским бюрократам, они и думать не могли, что ЕС не только вылетит в трубу ради спасения "отцов и матерей украинской демократии", но и станет коллективным грабителем с большой дороги.Буквально на этой неделе часть государств-членов уже открыто призвала к грабежу наших трехсотмиллиардных активов. И бельгийское королевство, которое пару месяцев назад стояло насмерть, понимая, что ему за преступление будет, уже не слишком возражает.С кем поведешься, от того и наберешься.Водясь с Украиной, Европа превратилась в ходячий символ внешнеполитического хамства и упоротой русофобии. Европа, такая вся из себя воспитанная и щепетильная, такая доброжелательная, освоила язык рукоприкладства.Пока на улицах, например, той же Польши, где в припадке толерантности ухилянтов с Незалежной начали бить.Кулачное выяснение отношений, как и любое проявление агрессии, не в кавычках, а настоящей, отвратительно. Но, с другой стороны, полякам смертельно надоело присутствие тех, кого они, если честно, не звали. Они, поляки, хотели нам, русским, объяснить, что они умеют в "солидарность с Украиной". Но поняв, что понаехавшие им ни то, что не благодарны, а презирают их приютивших, немедленно сменили милость на гнев.Все то, что начиналось из желания нам досадить, нас "международно изолировать", нас разрушить, разорвать и нанести нам поражение, ударило по таким желающим и так, что мало не показалось никому.Обнищание, которое привело к потере человеческого облика у европейских обывателей и к пещерным грабительским инстинктам у европейских политиков, было прогнозируемо.Украинизация всей европейской жизни, от экономики до финансов, и без остановки — до социальных проблем — завершается для когда-то самого благополучного и зажиточного наднационального сообщества уличными драками и открыто декларируемым воровством как способом выжить.Мы на это смотрим с определенной долей сожаления, поскольку предупреждали же. И Украину, и украинцев. Ведь говорили, что так оно и будет.Говорили не только наши политики сегодня. Но и наши писатели, классики. И много лет назад. Когда русские одесситы Ильф с Петровым вывели железную формулу показной демократии и не менее показного стремления к "цивилизации и прогрессу", произведенных на Украине."Ну год еще, ну два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются и вас начнут просто бить".Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, аналитика, политика, европа, киев, украина, россия, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины