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Тонны грязи и спасение людей в Непале
Тонны грязи и спасение людей в Непале
Sputnik Грузия
Мощный поток воды с китайской стороны устремился в реку Бхоте-Коши в округе Расува в Непале, что привело к значительным разрушениям 30.08.2026, Sputnik Грузия
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По предварительным данным, причиной образования настолько сильного потока стал сход крупного селя на границе Непала и Китая.В результате оползня численность жертв и пропавших без вести продолжает расти. По последним данным, погибли более 500 человек, а среди пропавших без вести числятся почти 500 туристов.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, непал, происшествия, в мире, китай
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, непал, происшествия, в мире, китай

Тонны грязи и спасение людей в Непале

14:14 30.08.2026
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Мощный поток воды с китайской стороны устремился в реку Бхоте-Коши в округе Расува в Непале, что привело к значительным разрушениям
По предварительным данным, причиной образования настолько сильного потока стал сход крупного селя на границе Непала и Китая.
В результате оползня численность жертв и пропавших без вести продолжает расти. По последним данным, погибли более 500 человек, а среди пропавших без вести числятся почти 500 туристов.
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Люди фотографируют и снимают на видео разлившиеся, заваленные обломками берега реки Тришули после внезапного наводнения в районе Нувакот в Непале.

Люди фотографируют и снимают на видео разлившиеся, заваленные обломками берега реки Тришули после внезапного наводнения в районе Нувакот в Непале. - Sputnik Грузия
1/11
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Люди фотографируют и снимают на видео разлившиеся, заваленные обломками берега реки Тришули после внезапного наводнения в районе Нувакот в Непале.

© REUTERS SPOT ©CNES 2026, Distribution Airbus DS

Спутниковый снимок показывает одно из двух озер в месте обрушения ледника, в приграничной зоне между Непалом и Тибетским автономным районом Китая.

Спутниковый снимок показывает одно из двух озер в месте обрушения ледника, в приграничной зоне между Непалом и Тибетским автономным районом Китая. - Sputnik Грузия
2/11
© REUTERS SPOT ©CNES 2026, Distribution Airbus DS

Спутниковый снимок показывает одно из двух озер в месте обрушения ледника, в приграничной зоне между Непалом и Тибетским автономным районом Китая.

© REUTERS Nepal Army

Вертолет армии Непала пролетает над домами, спасая застрявших людей в неизвестном месте после ливневых наводнений и оползня.

Вертолет армии Непала пролетает над домами, спасая застрявших людей в неизвестном месте после ливневых наводнений и оползня. - Sputnik Грузия
3/11
© REUTERS Nepal Army

Вертолет армии Непала пролетает над домами, спасая застрявших людей в неизвестном месте после ливневых наводнений и оползня.

© REUTERS PMO Nepal

Спасатели эвакуируют людей из туннеля гидроэлектростанции после внезапного наводнения и оползня в Расуве.

Спасатели эвакуируют людей из туннеля гидроэлектростанции после внезапного наводнения и оползня в Расуве. - Sputnik Грузия
4/11
© REUTERS PMO Nepal

Спасатели эвакуируют людей из туннеля гидроэлектростанции после внезапного наводнения и оползня в Расуве.

© REUTERS PMO Nepal

Спасатели эвакуируют человека из туннеля гидроэлектростанции.

Спасатели эвакуируют человека из туннеля гидроэлектростанции. - Sputnik Грузия
5/11
© REUTERS PMO Nepal

Спасатели эвакуируют человека из туннеля гидроэлектростанции.

© REUTERS Navesh Chitrakar

Спасатель помогает женщине пройти по грязной дороге после внезапного наводнения и оползня в Тришули, округ Нувакот.

Спасатель помогает женщине пройти по грязной дороге после внезапного наводнения и оползня в Тришули, округ Нувакот. - Sputnik Грузия
6/11
© REUTERS Navesh Chitrakar

Спасатель помогает женщине пройти по грязной дороге после внезапного наводнения и оползня в Тришули, округ Нувакот.

© REUTERS Navesh Chitrakar

Пожилого человека перевозят в безопасное место на тяжелой технике после внезапного наводнения и оползня в Тришули.

Пожилого человека перевозят в безопасное место на тяжелой технике после внезапного наводнения и оползня в Тришули. - Sputnik Грузия
7/11
© REUTERS Navesh Chitrakar

Пожилого человека перевозят в безопасное место на тяжелой технике после внезапного наводнения и оползня в Тришули.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

Поврежденный дом стоит у разлившихся, заваленных обломками берегов реки Тришули.

Поврежденный дом стоит у разлившихся, заваленных обломками берегов реки Тришули. - Sputnik Грузия
8/11
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Поврежденный дом стоит у разлившихся, заваленных обломками берегов реки Тришули.

© REUTERS Nepali Army

Солдаты непальской армии перемещают выжившего после внезапного наводнения и оползня вблизи непальско-тибетской границы в Непале.

Солдаты непальской армии перемещают выжившего после внезапного наводнения и оползня вблизи непальско-тибетской границы в Непале. - Sputnik Грузия
9/11
© REUTERS Nepali Army

Солдаты непальской армии перемещают выжившего после внезапного наводнения и оползня вблизи непальско-тибетской границы в Непале.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

Поврежденные дома и автомобили после внезапного наводнения вдоль реки Тришули в районе Нувакот.

Поврежденные дома и автомобили после внезапного наводнения вдоль реки Тришули в районе Нувакот. - Sputnik Грузия
10/11
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Поврежденные дома и автомобили после внезапного наводнения вдоль реки Тришули в районе Нувакот.

© REUTERS Athit Perawongmetha

Люди рассматривают фотографии пропавших без вести после внезапных наводнений и оползня в Травматологическом центре в Катманду.

Люди рассматривают фотографии пропавших без вести после внезапных наводнений и оползня в Травматологическом центре в Катманду. - Sputnik Грузия
11/11
© REUTERS Athit Perawongmetha

Люди рассматривают фотографии пропавших без вести после внезапных наводнений и оползня в Травматологическом центре в Катманду.

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