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Тонны грязи и спасение людей в Непале

Тонны грязи и спасение людей в Непале

Sputnik Грузия

Мощный поток воды с китайской стороны устремился в реку Бхоте-Коши в округе Расува в Непале, что привело к значительным разрушениям 30.08.2026, Sputnik Грузия

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По предварительным данным, причиной образования настолько сильного потока стал сход крупного селя на границе Непала и Китая.В результате оползня численность жертв и пропавших без вести продолжает расти. По последним данным, погибли более 500 человек, а среди пропавших без вести числятся почти 500 туристов.

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