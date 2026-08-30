Тонны грязи и спасение людей в Непале
Люди фотографируют и снимают на видео разлившиеся, заваленные обломками берега реки Тришули после внезапного наводнения в районе Нувакот в Непале.
Люди фотографируют и снимают на видео разлившиеся, заваленные обломками берега реки Тришули после внезапного наводнения в районе Нувакот в Непале.
Спутниковый снимок показывает одно из двух озер в месте обрушения ледника, в приграничной зоне между Непалом и Тибетским автономным районом Китая.
Спутниковый снимок показывает одно из двух озер в месте обрушения ледника, в приграничной зоне между Непалом и Тибетским автономным районом Китая.
Вертолет армии Непала пролетает над домами, спасая застрявших людей в неизвестном месте после ливневых наводнений и оползня.
Вертолет армии Непала пролетает над домами, спасая застрявших людей в неизвестном месте после ливневых наводнений и оползня.
Спасатели эвакуируют людей из туннеля гидроэлектростанции после внезапного наводнения и оползня в Расуве.
Спасатели эвакуируют людей из туннеля гидроэлектростанции после внезапного наводнения и оползня в Расуве.
Спасатели эвакуируют человека из туннеля гидроэлектростанции.
Спасатели эвакуируют человека из туннеля гидроэлектростанции.
Спасатель помогает женщине пройти по грязной дороге после внезапного наводнения и оползня в Тришули, округ Нувакот.
Спасатель помогает женщине пройти по грязной дороге после внезапного наводнения и оползня в Тришули, округ Нувакот.
Пожилого человека перевозят в безопасное место на тяжелой технике после внезапного наводнения и оползня в Тришули.
Пожилого человека перевозят в безопасное место на тяжелой технике после внезапного наводнения и оползня в Тришули.
Поврежденный дом стоит у разлившихся, заваленных обломками берегов реки Тришули.
Поврежденный дом стоит у разлившихся, заваленных обломками берегов реки Тришули.
Солдаты непальской армии перемещают выжившего после внезапного наводнения и оползня вблизи непальско-тибетской границы в Непале.
Солдаты непальской армии перемещают выжившего после внезапного наводнения и оползня вблизи непальско-тибетской границы в Непале.
Поврежденные дома и автомобили после внезапного наводнения вдоль реки Тришули в районе Нувакот.
Поврежденные дома и автомобили после внезапного наводнения вдоль реки Тришули в районе Нувакот.
Люди рассматривают фотографии пропавших без вести после внезапных наводнений и оползня в Травматологическом центре в Катманду.
Люди рассматривают фотографии пропавших без вести после внезапных наводнений и оползня в Травматологическом центре в Катманду.