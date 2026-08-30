https://sputnik-georgia.ru/20260830/gruzinskaya-mechta-oppozitsii-ne-nuzhny-pomilovannye-300363051.html

"Грузинская мечта": оппозиции не нужны помилованные

"Грузинская мечта": оппозиции не нужны помилованные

Sputnik Грузия

Часть оппозиционных политиков и активистов раскритиковала помилованных за обращение к президенту с прошением 30.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-30T21:45+0400

2026-08-30T21:45+0400

2026-08-30T21:45+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Помилование задержанных во время антиправительственных акций протеста не входит в интересы оппозиции – так в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" оценили критику со стороны оппонентов. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал к празднику Успения Божьей Матери (28 августа) 226 человек. В числе помилованных оказались и те, кто был осужден за попытку штурма Дворца президента Грузии 4 октября 2025 года. Часть оппозиционных политиков и активистов раскритиковала помилованных за обращение к президенту с прошением. В "Грузинской мечте" заявили, что планы их оппонентов провалились, поскольку задержанные нужны им исключительно для реализации собственного сценария, а судьба осужденных их на самом деле не волнует. По словам первого заместителя председателя парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Алуды Гудушаури, оппоненты пытаются зарабатывать политические очки за счет заключенных. По его словам, для этих людей не существует никаких красных линий. "Постыдно, что им говорят, будто они должны были оставаться в тюрьме. Они пытались получать политические очки за счет других заключенных. Это аморально", – заявил Гудушаури. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений полиция задержала 64 участника акции, в том числе пятерых организаторов. Из них более половины заключили процессуальное соглашение со следствием. Все они признали вину и получили по три года условного заключения. Часть же подала прошение о помиловании. Задержанные были приговорены к различным срокам заключения. Максимальный срок – 7 лет лишения свободы – получили организаторы акции и заметные активисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, помилование