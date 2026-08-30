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Классы, кабинеты и санузлы: в Грузии установят 750 школьных модулей
Классы, кабинеты и санузлы: в Грузии установят 750 школьных модулей
Sputnik Грузия
Модульные школы представляют собой комплексы из изготовленных на заводе, полностью оборудованных и транспортируемых учебных помещений 30.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-30T22:38+0400
2026-08-30T22:38+0400
2026-08-30T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Фонд муниципального развития при Министерстве инфраструктуры Грузии планирует установить по всей стране модульную временную школьную инфраструктуру, сообщили в пресс-службе. В рамках проекта планируется купить около 750 модулей: 600 – для классов, 100 – для администрации и 50 – для санузлов. В каждом классе смогут заниматься 10–12 учеников и один учитель. В административных модулях разместят кабинеты администрации, приставов и врача, а также хозяйственные помещения и санузлы. Решение о приобретении временной модульной школьной инфраструктуры было принято совместно министерствами инфраструктуры и образования. Для закупки модулей фонд уже объявил тендер. Модульные школы представляют собой комплексы из изготовленных на заводе, полностью оборудованных и транспортируемых учебных помещений, которые можно быстро смонтировать непосредственно на месте. Их планируется использовать в школах, где на период строительства нового здания или реконструкции существующего потребуется временное учебное пространство. Благодаря модульным школам ученики смогут временно продолжать обучение непосредственно на территории школы или рядом с ней в безопасных и полностью оборудованных условиях. Это позволит сократить необходимость перевода учащихся в другие школы и ежедневных поездок, а также обеспечит непрерывность учебного процесса. Проект предусматривает закупку готовых к эксплуатации школьных модулей и их установку на месте в зависимости от потребностей. При необходимости на соответствующих территориях также будет обустраиваться внешняя инженерная инфраструктура. Модули можно будет соединять между собой, создавая единое школьное пространство необходимого размера и планировки. При необходимости их можно будет размещать в различных конфигурациях, в том числе в два этажа. Все модули будут оборудованы системами электроснабжения, освещения, отопления и охлаждения, пожарной безопасности, видеонаблюдения и информационно-коммуникационными системами. Они также будут полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Временная модульная инфраструктура рассчитана на многократное использование. После того как необходимость в них в конкретной школе отпадет, модули можно будет демонтировать, перевезти на другую территорию и установить заново.Как отметили в ведомстве, использование подобных модульных пространств является распространенной практикой в европейских странах, особенно в период строительства и реконструкции школ, когда возникает необходимость быстро создать временные помещения для учебного процесса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, образование в грузии, фонд муниципального развития грузии, школа
грузия, новости, общество, образование в грузии, фонд муниципального развития грузии, школа
Классы, кабинеты и санузлы: в Грузии установят 750 школьных модулей
Модульные школы представляют собой комплексы из изготовленных на заводе, полностью оборудованных и транспортируемых учебных помещений
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Фонд муниципального развития при Министерстве инфраструктуры Грузии планирует установить по всей стране модульную временную школьную инфраструктуру, сообщили в пресс-службе.
В рамках проекта планируется купить около 750 модулей: 600 – для классов, 100 – для администрации и 50 – для санузлов.
В каждом классе смогут заниматься 10–12 учеников и один учитель. В административных модулях разместят кабинеты администрации, приставов и врача, а также хозяйственные помещения и санузлы.
Решение о приобретении временной модульной школьной инфраструктуры было принято совместно министерствами инфраструктуры и образования. Для закупки модулей фонд уже объявил тендер.
Цель инициативы – на период строительства новых и ремонта существующих школ своевременно создавать для учащихся безопасные, полностью оборудованные и подходящие для учебного процесса временные пространства. Это позволит не прерывать учебный процесс из-за строительных работ и максимально сократить необходимость перевода учеников в другие школы.
Модульные школы представляют собой комплексы из изготовленных на заводе, полностью оборудованных и транспортируемых учебных помещений, которые можно быстро смонтировать непосредственно на месте.
Их планируется использовать в школах, где на период строительства нового здания или реконструкции существующего потребуется временное учебное пространство.
Благодаря модульным школам ученики смогут временно продолжать обучение непосредственно на территории школы или рядом с ней в безопасных и полностью оборудованных условиях. Это позволит сократить необходимость перевода учащихся в другие школы и ежедневных поездок, а также обеспечит непрерывность учебного процесса.
Проект предусматривает закупку готовых к эксплуатации школьных модулей и их установку на месте в зависимости от потребностей. При необходимости на соответствующих территориях также будет обустраиваться внешняя инженерная инфраструктура.
Модули можно будет соединять между собой, создавая единое школьное пространство необходимого размера и планировки. При необходимости их можно будет размещать в различных конфигурациях, в том числе в два этажа.
Все модули будут оборудованы системами электроснабжения, освещения, отопления и охлаждения, пожарной безопасности, видеонаблюдения и информационно-коммуникационными системами. Они также будут полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями.
Временная модульная инфраструктура рассчитана на многократное использование. После того как необходимость в них в конкретной школе отпадет, модули можно будет демонтировать, перевезти на другую территорию и установить заново.
Как отметили в ведомстве, использование подобных модульных пространств является распространенной практикой в европейских странах, особенно в период строительства и реконструкции школ, когда возникает необходимость быстро создать временные помещения для учебного процесса.