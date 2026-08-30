https://sputnik-georgia.ru/20260830/londonskiy-arsenal-gotov-podpisat-kontrakt-s-17-letnim-futbolistom-iz-gruzii-300362094.html

Лондонский "Арсенал" готов подписать контракт с 17-летним футболистом из Грузии

Лондонский "Арсенал" готов подписать контракт с 17-летним футболистом из Грузии

Sputnik Грузия

Английский гранд заплатит 4,5 миллиона фунтов стерлингов за трансфер талантливого грузинского форварда 30.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-30T19:49+0400

2026-08-30T19:49+0400

2026-08-30T19:49+0400

спорт

новости

в мире

грузия

футбол

чемпионат грузии по футболу

лондон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/1e/300361926_0:55:2047:1206_1920x0_80_0_0_2d663535128518aad1ac02bcf0707afe.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Юный грузинский футболист, 17-летний Андриа Бартишвили продолжит карьеру в лондонском "Арсенале", сообщил известный итальянский футбольный журналист, инсайдер Фабрицио Романо. Нападающий тбилисской "Иберии" 1 сентября отправится в Лондон для прохождения медицинского обследования, после чего подпишет пятилетний контракт с основной командой "Арсенала". Известна также сумма сделки – английский гранд заплатит 4,5 миллиона фунтов стерлингов за трансфер талантливого грузинского форварда. Однако Бартишвили пока не сможет присоединиться к "Арсеналу". Ему придется ждать до лета 2027 года, когда он достигнет 18-летнего возраста. Романо уже назвал Бартишвили "новым Хвичей Кварацхелия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

лондон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, в мире, грузия, футбол, чемпионат грузии по футболу, лондон