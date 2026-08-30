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Лондонский "Арсенал" готов подписать контракт с 17-летним футболистом из Грузии
Лондонский "Арсенал" готов подписать контракт с 17-летним футболистом из Грузии
Sputnik Грузия
Английский гранд заплатит 4,5 миллиона фунтов стерлингов за трансфер талантливого грузинского форварда 30.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-30T19:49+0400
2026-08-30T19:49+0400
2026-08-30T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Юный грузинский футболист, 17-летний Андриа Бартишвили продолжит карьеру в лондонском "Арсенале", сообщил известный итальянский футбольный журналист, инсайдер Фабрицио Романо. Нападающий тбилисской "Иберии" 1 сентября отправится в Лондон для прохождения медицинского обследования, после чего подпишет пятилетний контракт с основной командой "Арсенала". Известна также сумма сделки – английский гранд заплатит 4,5 миллиона фунтов стерлингов за трансфер талантливого грузинского форварда. Однако Бартишвили пока не сможет присоединиться к "Арсеналу". Ему придется ждать до лета 2027 года, когда он достигнет 18-летнего возраста. Романо уже назвал Бартишвили "новым Хвичей Кварацхелия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, в мире, грузия, футбол, чемпионат грузии по футболу, лондон
спорт, новости, в мире, грузия, футбол, чемпионат грузии по футболу, лондон
Лондонский "Арсенал" готов подписать контракт с 17-летним футболистом из Грузии
Английский гранд заплатит 4,5 миллиона фунтов стерлингов за трансфер талантливого грузинского форварда
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Юный грузинский футболист, 17-летний Андриа Бартишвили продолжит карьеру в лондонском "Арсенале", сообщил известный итальянский футбольный журналист, инсайдер Фабрицио Романо.
Нападающий тбилисской "Иберии" 1 сентября отправится в Лондон для прохождения медицинского обследования, после чего подпишет пятилетний контракт с основной командой "Арсенала".
Известна также сумма сделки – английский гранд заплатит 4,5 миллиона фунтов стерлингов за трансфер талантливого грузинского форварда.
Однако Бартишвили пока не сможет присоединиться к "Арсеналу". Ему придется ждать до лета 2027 года, когда он достигнет 18-летнего возраста.
Романо уже назвал Бартишвили "новым Хвичей Кварацхелия".