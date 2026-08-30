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МВД Грузии сообщило о новых задержаниях за наркопреступления

МВД Грузии сообщило о новых задержаниях за наркопреступления

Sputnik Грузия

За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку 30.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-30T18:43+0400

2026-08-30T18:43+0400

2026-08-30T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали одного человека в районе Гурджаани (регион Кахети) по обвинению в незаконном посеве, выращивании и культивировании растения, содержащего наркотическое вещество, в особо крупном размере, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, правоохранители обнаружили и изъяли во дворе дома задержанного до 50 килограммов каннабиса. Кроме того, полицейские изъяли материалы, необходимые для изготовления наркотического вещества. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. По данным ведомства, в ходе личного обыска обвиняемого и других следственных мероприятий, проведенных в разных местах столицы, правоохранители изъяли особо крупную партию метадона, подготовленную к реализации. Ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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