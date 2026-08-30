https://sputnik-georgia.ru/20260830/mvd-gruzii-soobschilo-o-novykh-zaderzhaniyakh-za-narkoprestupleniya-300361557.html
МВД Грузии сообщило о новых задержаниях за наркопреступления
МВД Грузии сообщило о новых задержаниях за наркопреступления
Sputnik Грузия
За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку 30.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-30T18:43+0400
2026-08-30T18:43+0400
2026-08-30T18:43+0400
происшествия
грузия
новости
кахети
тбилиси
наркопреступления в грузии
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24115/52/241155260_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e5f8a0a1ced64127a5d9ded98c3dfb39.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали одного человека в районе Гурджаани (регион Кахети) по обвинению в незаконном посеве, выращивании и культивировании растения, содержащего наркотическое вещество, в особо крупном размере, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, правоохранители обнаружили и изъяли во дворе дома задержанного до 50 килограммов каннабиса. Кроме того, полицейские изъяли материалы, необходимые для изготовления наркотического вещества. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. По данным ведомства, в ходе личного обыска обвиняемого и других следственных мероприятий, проведенных в разных местах столицы, правоохранители изъяли особо крупную партию метадона, подготовленную к реализации. Ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
кахети
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24115/52/241155260_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_e4594f98995bd9da6b3c41ff01f7bf5b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, кахети, тбилиси, наркопреступления в грузии, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, кахети, тбилиси, наркопреступления в грузии, мвд грузии
МВД Грузии сообщило о новых задержаниях за наркопреступления
За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали одного человека в районе Гурджаани (регион Кахети) по обвинению в незаконном посеве, выращивании и культивировании растения, содержащего наркотическое вещество, в особо крупном размере, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, правоохранители обнаружили и изъяли во дворе дома задержанного до 50 килограммов каннабиса.
Кроме того, полицейские изъяли материалы, необходимые для изготовления наркотического вещества.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
МВД также сообщило о задержании одного человека в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении метадона в особо крупном размере, а также содействии его сбыту.
По данным ведомства, в ходе личного обыска обвиняемого и других следственных мероприятий, проведенных в разных местах столицы, правоохранители изъяли особо крупную партию метадона, подготовленную к реализации.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.