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Нерадивые водители за полгода принесли бюджету Грузии 129,5 миллиона

Нерадивые водители за полгода принесли бюджету Грузии 129,5 миллиона

Sputnik Грузия

Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафа может стать причиной отказа во въезде в Грузию повторно 30.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-30T11:12+0400

2026-08-30T11:12+0400

2026-08-30T11:12+0400

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грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии, за шесть месяцев 2026 года получили штрафов на общую сумму около 129,5 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД. Всего в период с января по июнь включительно видеокамеры зарегистрировали в стране около 1,8 миллиона нарушений, из которых 802,6 тысячи – в Тбилиси. Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка в размере 20%. Всего такой скидкой воспользовались 962,5 тысячи водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы со скидкой на сумму 51,2 миллиона лари. В Грузии работают 9 893 камеры, из которых 7 291– общего вида, а 2 602 – опознающие номера. Чтобы упростить администрирование штрафов, в стране с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафа может стать причиной отказа во въезде в Грузию повторно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, водители, грузинские дороги, машины и их водители