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Определились соперники тбилисской "Иберии" на основном этапе Лиги конференций УЕФА
Определились соперники тбилисской "Иберии" на основном этапе Лиги конференций УЕФА
Sputnik Грузия
В последний раз грузинский клуб выступал на основном этапе еврокубков в 2004 году 30.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Тбилисская "Иберия" сыграет в общем этапе Лиги конференций УЕФА шесть матчей против "Сент-Трюйдена" (Бельгия), "Мьельбю" (Швеция), "Копенгагена" (Дания), "Црвена Звезды" (Сербия), "Хетафе" (Испания), "Яблонца" (Чехия), жеребьевка которой состоялась 28 августа в Монако. В последний раз грузинский клуб выступал на основном этапе еврокубка в 2004 году – тогда тбилисское "Динамо" играло на групповом этапе Кубка УЕФА. Чемпион Грузии начнет турнир с выездной игры против бельгийского "Сент-Трюйдена", а последний матч основного этапа проведет в Чехии против "Яблонца". В основном этапе участвуют 36 команд, 24 из которых продолжат борьбу в плей-офф. Расписание матчей "Иберии": Тридцать шесть клубов были распределены по шести корзинам по шесть команд в каждой. Состав корзин определялся на основании клубного рейтинга УЕФА, сформированного к началу сезона. Соперники каждой команды и место проведения матчей, дома или в гостях, определялись жеребьевкой. В итоге каждый клуб получил по одному сопернику из каждой из шести корзин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, уефа, футбол, чемпионат грузии по футболу
Определились соперники тбилисской "Иберии" на основном этапе Лиги конференций УЕФА
13:22 30.08.2026 (обновлено: 14:22 30.08.2026)
В последний раз грузинский клуб выступал на основном этапе еврокубков в 2004 году
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Тбилисская "Иберия" сыграет в общем этапе Лиги конференций УЕФА шесть матчей против "Сент-Трюйдена" (Бельгия), "Мьельбю" (Швеция), "Копенгагена" (Дания), "Црвена Звезды" (Сербия), "Хетафе" (Испания), "Яблонца" (Чехия), жеребьевка которой состоялась 28 августа в Монако.
В последний раз грузинский клуб выступал на основном этапе еврокубка в 2004 году – тогда тбилисское "Динамо" играло на групповом этапе Кубка УЕФА. Чемпион Грузии начнет турнир с выездной игры против бельгийского "Сент-Трюйдена", а последний матч основного этапа проведет в Чехии против "Яблонца".
В основном этапе участвуют 36 команд, 24 из которых продолжат борьбу в плей-офф.
Расписание матчей "Иберии":
1-й тур, 15 октября, "Сент-Трюйден" (Бельгия) – "Иберия 1999";
2-й тур, 22 октября, "Иберия 1999" – "Мьельбю" (Швеция);
3-й тур, 5 ноября, "Копенгаген" (Дания) – "Иберия 1999";
4-й тур, 26 ноября, "Иберия 1999" – "Хетафе" (Испания);
5-й тур, 10 декабря, "Иберия 1999" – "Црвена Звезда" (Сербия);
6-й тур, 17 декабря, "Яблонец" (Чехия) – "Иберия 1999".
Тридцать шесть клубов были распределены по шести корзинам по шесть команд в каждой. Состав корзин определялся на основании клубного рейтинга УЕФА, сформированного к началу сезона.
Соперники каждой команды и место проведения матчей, дома или в гостях, определялись жеребьевкой. В итоге каждый клуб получил по одному сопернику из каждой из шести корзин.