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Определились соперники тбилисской "Иберии" на основном этапе Лиги конференций УЕФА

Определились соперники тбилисской "Иберии" на основном этапе Лиги конференций УЕФА

Sputnik Грузия

В последний раз грузинский клуб выступал на основном этапе еврокубков в 2004 году 30.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-30T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Тбилисская "Иберия" сыграет в общем этапе Лиги конференций УЕФА шесть матчей против "Сент-Трюйдена" (Бельгия), "Мьельбю" (Швеция), "Копенгагена" (Дания), "Црвена Звезды" (Сербия), "Хетафе" (Испания), "Яблонца" (Чехия), жеребьевка которой состоялась 28 августа в Монако. В последний раз грузинский клуб выступал на основном этапе еврокубка в 2004 году – тогда тбилисское "Динамо" играло на групповом этапе Кубка УЕФА. Чемпион Грузии начнет турнир с выездной игры против бельгийского "Сент-Трюйдена", а последний матч основного этапа проведет в Чехии против "Яблонца". В основном этапе участвуют 36 команд, 24 из которых продолжат борьбу в плей-офф. Расписание матчей "Иберии": Тридцать шесть клубов были распределены по шести корзинам по шесть команд в каждой. Состав корзин определялся на основании клубного рейтинга УЕФА, сформированного к началу сезона. Соперники каждой команды и место проведения матчей, дома или в гостях, определялись жеребьевкой. В итоге каждый клуб получил по одному сопернику из каждой из шести корзин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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