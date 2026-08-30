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Песков: Киев получает и будет получать ответ на свои удары по секторам экономики РФ
Песков: Киев получает и будет получать ответ на свои удары по секторам экономики РФ
Sputnik Грузия
Вооруженные силы РФ наносят системные удары по инфраструктуре ВСУ, их эффект виден невооруженным глазом, отметил представитель Кремля 30.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-30T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Киев получает и будет получать адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как отметил представитель Кремля, Вооруженные силы РФ наносят системные удары по инфраструктуре ВСУ."Мы сейчас видим достаточно системные удары. Эффект заметен невооруженным взглядом", – сказал Песков.Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия наносит удары только по военным и околовоенным объектам Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ страны Запада ввели масштабные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, киев, украина, донбасс, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, киев, украина, донбасс, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
Песков: Киев получает и будет получать ответ на свои удары по секторам экономики РФ
Вооруженные силы РФ наносят системные удары по инфраструктуре ВСУ, их эффект виден невооруженным глазом, отметил представитель Кремля
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Киев получает и будет получать адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Неделю тому назад было, кстати, в интервью с вами, заявление президента о том, что сейчас, когда киевский режим идет по пути эскалации, причем перекидывая военные действия на мирные сектора экономики, они получают адекватный ответ. Даже более чем адекватно, и у меня нет сомнений, что так и будет происходить", – заявил Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Как отметил представитель Кремля, Вооруженные силы РФ наносят системные удары по инфраструктуре ВСУ.
"Мы сейчас видим достаточно системные удары. Эффект заметен невооруженным взглядом", – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия наносит удары только по военным и околовоенным объектам Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ страны Запада ввели масштабные санкции против России.