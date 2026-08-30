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Песков: Киев получает и будет получать ответ на свои удары по секторам экономики РФ

Песков: Киев получает и будет получать ответ на свои удары по секторам экономики РФ

Sputnik Грузия

Вооруженные силы РФ наносят системные удары по инфраструктуре ВСУ, их эффект виден невооруженным глазом, отметил представитель Кремля 30.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-30T20:58+0400

2026-08-30T20:58+0400

2026-08-30T20:58+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Киев получает и будет получать адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как отметил представитель Кремля, Вооруженные силы РФ наносят системные удары по инфраструктуре ВСУ."Мы сейчас видим достаточно системные удары. Эффект заметен невооруженным взглядом", – сказал Песков.Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия наносит удары только по военным и околовоенным объектам Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ страны Запада ввели масштабные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, киев, украина, донбасс, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины