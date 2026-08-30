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Пропавшие без вести: печальная статистика МВД Грузии - видео

Пропавшие без вести: печальная статистика МВД Грузии - видео

Sputnik Грузия

В Грузии числятся пропавшими без вести 1 017 человек, по данным МВД страны на 1 июля 2026 года, с учетом прошлых лет и накопленной статистики с 1973 года. 30.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-30T10:59+0400

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Большинство пропавших – это граждане Грузии (около 98%), в основном мужчины. Только за первые шесть месяцев текущего года в Грузии пропали без вести 16 человек.С 1 января в розыск был объявлен 41 человек, из них 25 найдены живыми, в том числе четыре иностранца, один человек обнаружен мертвым. Наибольшее число пропавших – в Тбилиси, а также в регионах Имерети и Шида Картли.

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