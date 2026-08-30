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Разрушенный рекой мост в Лентехи заменят временной переправой

Разрушенный рекой мост в Лентехи заменят временной переправой

Sputnik Грузия

Временный мост обеспечит движение транспорта до завершения строительства нового постоянного моста 30.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-30T17:36+0400

2026-08-30T17:36+0400

2026-08-30T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Муниципальные службы продолжают работы по ликвидации последствий стихии в Лентехском муниципалитете (регион Самегрело – Земо-Сванети), монтаж временного моста через реку Сарми завершится ближе к вечеру, сообщили в мэрии муниципалитета. Оползень, сошедший в Лентехском муниципалитете 29 августа, полностью разрушили автомобильный мост у села Сакдари. Конструкция моста уже установлена. Сейчас обустраиваются подъездные дороги, после чего установят защитные ограждения и проведут необходимые технические работы для ввода моста в эксплуатацию. Временный мост обеспечит движение транспорта до завершения строительства нового постоянного моста. Пока же автомобили с высокой проходимостью могут воспользоваться объездной дорогой. "Работы продолжаются. По словам руководителя компании-подрядчика, в пять часов по мосту можно будет ездить. Сейчас пользуются объездной дорогой. Для автомобилей высокой проходимости движение безопасно, проезд возможен во всех направлениях. Мы ждем восстановления центрального автомобильного моста", – заявил Газделиани. На этом участке оползень сошел также около месяца назад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

лентехский район

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