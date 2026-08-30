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Разрушенный рекой мост в Лентехи заменят временной переправой
Разрушенный рекой мост в Лентехи заменят временной переправой
Sputnik Грузия
Временный мост обеспечит движение транспорта до завершения строительства нового постоянного моста 30.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-30T17:36+0400
2026-08-30T17:36+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Муниципальные службы продолжают работы по ликвидации последствий стихии в Лентехском муниципалитете (регион Самегрело – Земо-Сванети), монтаж временного моста через реку Сарми завершится ближе к вечеру, сообщили в мэрии муниципалитета. Оползень, сошедший в Лентехском муниципалитете 29 августа, полностью разрушили автомобильный мост у села Сакдари. Конструкция моста уже установлена. Сейчас обустраиваются подъездные дороги, после чего установят защитные ограждения и проведут необходимые технические работы для ввода моста в эксплуатацию. Временный мост обеспечит движение транспорта до завершения строительства нового постоянного моста. Пока же автомобили с высокой проходимостью могут воспользоваться объездной дорогой. "Работы продолжаются. По словам руководителя компании-подрядчика, в пять часов по мосту можно будет ездить. Сейчас пользуются объездной дорогой. Для автомобилей высокой проходимости движение безопасно, проезд возможен во всех направлениях. Мы ждем восстановления центрального автомобильного моста", – заявил Газделиани. На этом участке оползень сошел также около месяца назад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, происшествия, непогода в грузии, лентехский район
новости, грузия, происшествия, непогода в грузии, лентехский район
Разрушенный рекой мост в Лентехи заменят временной переправой
Временный мост обеспечит движение транспорта до завершения строительства нового постоянного моста
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Муниципальные службы продолжают работы по ликвидации последствий стихии в Лентехском муниципалитете (регион Самегрело – Земо-Сванети), монтаж временного моста через реку Сарми завершится ближе к вечеру, сообщили в мэрии муниципалитета.
Оползень, сошедший в Лентехском муниципалитете 29 августа, полностью разрушили автомобильный мост у села Сакдари.
Конструкция моста уже установлена. Сейчас обустраиваются подъездные дороги, после чего установят защитные ограждения и проведут необходимые технические работы для ввода моста в эксплуатацию.
Временный мост обеспечит движение транспорта до завершения строительства нового постоянного моста. Пока же автомобили с высокой проходимостью могут воспользоваться объездной дорогой.
По его словам мэра Лентехского муниципалитета Георгия Газделиани, на данный момент движение для автомобилей высокой проходимости по объездной дороге безопасно и возможно во всех направлениях.
"Работы продолжаются. По словам руководителя компании-подрядчика, в пять часов по мосту можно будет ездить. Сейчас пользуются объездной дорогой. Для автомобилей высокой проходимости движение безопасно, проезд возможен во всех направлениях. Мы ждем восстановления центрального автомобильного моста", – заявил Газделиани.
На этом участке оползень сошел также около месяца назад.