https://sputnik-georgia.ru/20260830/sledovavshiy-iz-gruzii-v-moskvu-avtobus-popal-v-dtp-na-stavropole---pogibli-pyat-chelovek-300354854.html

Следовавший из Грузии в Москву автобус попал в ДТП на Ставрополье – погибли пять человек

Следовавший из Грузии в Москву автобус попал в ДТП на Ставрополье – погибли пять человек

Sputnik Грузия

В результате ДТП 38 человек, в том числе 10 детей, доставлены в городскую больницу Пятигорска 30.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-30T10:06+0400

2026-08-30T10:06+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Пять человек погибли, еще 38 пострадали в результате столкновения автобуса, ехавшего из Грузии в Москву, с КАМАЗом, сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.Ночью 30 августа на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" водитель автобуса, следовавшего из Грузии в Москву, выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего "КАМАЗа". Произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет."В результате ДТП по предварительной информации (на 06:00), пять человек пассажирского автобуса скончались на месте происшествия, а 38 человек (в том числе 10 детей) доставлены в ЦГБ Пятигорска (предварительно, в автобусе находилось 43 человека)", -– говорится в сообщении региональной ГАИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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