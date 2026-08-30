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Следовавший из Грузии в Москву автобус попал в ДТП на Ставрополье – погибли пять человек
Следовавший из Грузии в Москву автобус попал в ДТП на Ставрополье – погибли пять человек
Sputnik Грузия
В результате ДТП 38 человек, в том числе 10 детей, доставлены в городскую больницу Пятигорска 30.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-30T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Пять человек погибли, еще 38 пострадали в результате столкновения автобуса, ехавшего из Грузии в Москву, с КАМАЗом, сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.Ночью 30 августа на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" водитель автобуса, следовавшего из Грузии в Москву, выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего "КАМАЗа". Произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет."В результате ДТП по предварительной информации (на 06:00), пять человек пассажирского автобуса скончались на месте происшествия, а 38 человек (в том числе 10 детей) доставлены в ЦГБ Пятигорска (предварительно, в автобусе находилось 43 человека)", -– говорится в сообщении региональной ГАИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, грузия, ставропольский край, дтп
Следовавший из Грузии в Москву автобус попал в ДТП на Ставрополье – погибли пять человек
10:06 30.08.2026 (обновлено: 10:31 30.08.2026)
В результате ДТП 38 человек, в том числе 10 детей, доставлены в городскую больницу Пятигорска
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Пять человек погибли, еще 38 пострадали в результате столкновения автобуса, ехавшего из Грузии в Москву, с КАМАЗом, сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.
Ночью 30 августа на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" водитель автобуса, следовавшего из Грузии в Москву, выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего "КАМАЗа". Произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет.
"В результате ДТП по предварительной информации (на 06:00), пять человек пассажирского автобуса скончались на месте происшествия, а 38 человек (в том числе 10 детей) доставлены в ЦГБ Пятигорска (предварительно, в автобусе находилось 43 человека)", -– говорится в сообщении региональной ГАИ.