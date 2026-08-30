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Служба доходов Грузии пресекла ввоз контрабандных сигарет на 1 миллион лари
Служба доходов Грузии пресекла ввоз контрабандных сигарет на 1 миллион лари
Sputnik Грузия
Всего в машине нашли до 202 176 пачек незадекларированных сигарет, общей стоимостью 1 132 185 лари 30.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-30T14:29+0400
2026-08-30T14:29+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Таможенники на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" на границе Грузии и Азербайджана пресекли тайный провоз сигарет на сумму 1 миллион лари, говорится в сообщении Службы доходов. По данным Службы доходов, в Грузию из Азербайджана въехал автомобиль, загруженный, по документам, двумя видами каучуковых поверхностей для спортивных площадок. Окончательным пунктом назначения автомобиля была указана Чехия. Таможенники решили полностью проверить груз автомобиля и после открытия палетт с грузом обнаружили спрятанные там сигареты. Всего в машине нашли до 202 176 пачек незадекларированных сигарет, общей стоимостью 1 132 185 лари. Теперь дело передано в следственную службу министерства финансов для реагирования. Она должна квалифицировать, к какому типу дел относится незаконный провоз через Грузию транзитом безакцизных сигарет, и после этого принять меры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии
Служба доходов Грузии пресекла ввоз контрабандных сигарет на 1 миллион лари
14:29 30.08.2026 (обновлено: 14:43 30.08.2026)
Всего в машине нашли до 202 176 пачек незадекларированных сигарет, общей стоимостью 1 132 185 лари
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Таможенники на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" на границе Грузии и Азербайджана пресекли тайный провоз сигарет на сумму 1 миллион лари, говорится в сообщении Службы доходов.
По данным Службы доходов, в Грузию из Азербайджана въехал автомобиль, загруженный, по документам, двумя видами каучуковых поверхностей для спортивных площадок. Окончательным пунктом назначения автомобиля была указана Чехия.
Таможенники решили полностью проверить груз автомобиля и после открытия палетт с грузом обнаружили спрятанные там сигареты.
Всего в машине нашли до 202 176 пачек незадекларированных сигарет, общей стоимостью 1 132 185 лари.
Теперь дело передано в следственную службу министерства финансов для реагирования. Она должна квалифицировать, к какому типу дел относится незаконный провоз через Грузию транзитом безакцизных сигарет, и после этого принять меры.