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Убийство на востоке Грузии – полиция задержала несовершеннолетнего
Убийство на востоке Грузии – полиция задержала несовершеннолетнего
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Обвиняемый в одном из сел Карельского муниципалитета в результате конфликта нанес односельчанину ранение в область груди холодным оружием 30.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-30T15:35+0400
2026-08-30T15:35+0400
2026-08-30T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Несовершеннолетний задержан в Карельском муниципалитете (регион Шида-Картли) по обвинению в убийстве односельчанина, сообщили в МВД Грузии. Следствие установило, что обвиняемый в одном из сел Карельского муниципалитета в результате конфликта нанес односельчанину ранение в область груди холодным оружием и скрылся с места происшествия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Правоохранители в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по горячим следам, задержали обвиняемого. Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии – "Умышленное убийство". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, убийство, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, убийство, мвд грузии
Убийство на востоке Грузии – полиция задержала несовершеннолетнего
Обвиняемый в одном из сел Карельского муниципалитета в результате конфликта нанес односельчанину ранение в область груди холодным оружием
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Несовершеннолетний задержан в Карельском муниципалитете (регион Шида-Картли) по обвинению в убийстве односельчанина, сообщили в МВД Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый в одном из сел Карельского муниципалитета в результате конфликта нанес односельчанину ранение в область груди холодным оружием и скрылся с места происшествия. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Правоохранители в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по горячим следам, задержали обвиняемого.
Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии – "Умышленное убийство". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.