https://sputnik-georgia.ru/20260830/vnutrenniy-turizm-v-gruzii-ii-kvartal-2026-goda-300279697.html

Внутренний туризм в Грузии, II квартал 2026 года

Внутренний туризм в Грузии, II квартал 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года по стране ежемесячно путешествовали в среднем 1,37 млн человек. Общие... 30.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-30T13:31+0400

2026-08-30T13:31+0400

2026-08-30T14:30+0400

туризм

грузия

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имерети

инфографика

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года по стране ежемесячно путешествовали в среднем 1,37 млн человек. Общие расходы составили 115 млн долларов, а одна поездка в среднем обошлась в 68 долларов.По гендерному признаку чаще путешествовали женщины – 56%, тогда как доля мужчин составила 44%. Главными направлениями поездок стали столица, а также регионы Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Картли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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туризм, грузия, экономика, имерети, инфографика, инфографика