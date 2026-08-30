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Внутренний туризм в Грузии, II квартал 2026 года
Внутренний туризм в Грузии, II квартал 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года по стране ежемесячно путешествовали в среднем 1,37 млн человек. Общие... 30.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-30T13:31+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года по стране ежемесячно путешествовали в среднем 1,37 млн человек. Общие расходы составили 115 млн долларов, а одна поездка в среднем обошлась в 68 долларов.По гендерному признаку чаще путешествовали женщины – 56%, тогда как доля мужчин составила 44%. Главными направлениями поездок стали столица, а также регионы Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Картли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, грузия, экономика, имерети, инфографика, инфографика
туризм, грузия, экономика, имерети, инфографика, инфографика
Внутренний туризм в Грузии, II квартал 2026 года
13:31 30.08.2026 (обновлено: 14:30 30.08.2026)
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года по стране ежемесячно путешествовали в среднем 1,37 млн человек. Общие расходы составили 115 млн долларов, а одна поездка в среднем обошлась в 68 долларов.
По гендерному признаку чаще путешествовали женщины – 56%, тогда как доля мужчин составила 44%. Главными направлениями поездок стали столица, а также регионы Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Картли.