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ВС РФ поразили предприятие судостроительной отрасли в Киеве
ВС РФ поразили предприятие судостроительной отрасли в Киеве
Sputnik Грузия
ВС РФ продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам, предприятиям украинского ВПК и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ 30.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-30T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Российская армия нанесла групповой удар по объектам портовой инфраструктуры, задействованной в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Так, согласно оперативной сводке, ударом ВС РФ нанесено поражение предприятию судостроительной промышленности, которое расположено в Киеве. На этом предприятии собирались и обслуживались дистанционно управляемые катера для вооруженных сил противника.Кроме того, с применением беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов в населенном пункте Милая (ООО "Фаер Поинт"). Здесь хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2, применяемых ВСУ.Согласно оперативной сводке МО РФ, еще одной целью российских военнослужащих стало предприятие в Киеве, где хранились взрывчатые вещества для компании "Умные боеприпасы", которая производит беспилотники и боеприпасы к ним.ВС РФ продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам, предприятиям украинского ВПК и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, подчеркнули в военном ведомстве России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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россия, в мире, киев, украина, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, киев, украина, обострение ситуации вокруг украины

ВС РФ поразили предприятие судостроительной отрасли в Киеве

16:45 30.08.2026
© photo: Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на авдеевском направлении - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2026
© photo: Sputnik / Станислав Красильников
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ВС РФ продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам, предприятиям украинского ВПК и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Российская армия нанесла групповой удар по объектам портовой инфраструктуры, задействованной в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Так, согласно оперативной сводке, ударом ВС РФ нанесено поражение предприятию судостроительной промышленности, которое расположено в Киеве. На этом предприятии собирались и обслуживались дистанционно управляемые катера для вооруженных сил противника.

"В Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности, осуществлявшее сборку и техническое обслуживание дистанционно управляемых катеров", – говорится в сообщении.

Кроме того, с применением беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов в населенном пункте Милая (ООО "Фаер Поинт"). Здесь хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2, применяемых ВСУ.
Согласно оперативной сводке МО РФ, еще одной целью российских военнослужащих стало предприятие в Киеве, где хранились взрывчатые вещества для компании "Умные боеприпасы", которая производит беспилотники и боеприпасы к ним.
ВС РФ продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам, предприятиям украинского ВПК и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, подчеркнули в военном ведомстве России.
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