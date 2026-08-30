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ВС РФ поразили предприятие судостроительной отрасли в Киеве
ВС РФ поразили предприятие судостроительной отрасли в Киеве
Sputnik Грузия
ВС РФ продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам, предприятиям украинского ВПК и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ 30.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Российская армия нанесла групповой удар по объектам портовой инфраструктуры, задействованной в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Так, согласно оперативной сводке, ударом ВС РФ нанесено поражение предприятию судостроительной промышленности, которое расположено в Киеве. На этом предприятии собирались и обслуживались дистанционно управляемые катера для вооруженных сил противника.Кроме того, с применением беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов в населенном пункте Милая (ООО "Фаер Поинт"). Здесь хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2, применяемых ВСУ.Согласно оперативной сводке МО РФ, еще одной целью российских военнослужащих стало предприятие в Киеве, где хранились взрывчатые вещества для компании "Умные боеприпасы", которая производит беспилотники и боеприпасы к ним.ВС РФ продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам, предприятиям украинского ВПК и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, подчеркнули в военном ведомстве России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, киев, украина, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, киев, украина, обострение ситуации вокруг украины
ВС РФ поразили предприятие судостроительной отрасли в Киеве
ВС РФ продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам, предприятиям украинского ВПК и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Российская армия нанесла групповой удар по объектам портовой инфраструктуры, задействованной в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Так, согласно оперативной сводке, ударом ВС РФ нанесено поражение предприятию судостроительной промышленности, которое расположено в Киеве. На этом предприятии собирались и обслуживались дистанционно управляемые катера для вооруженных сил противника.
"В Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности, осуществлявшее сборку и техническое обслуживание дистанционно управляемых катеров", – говорится в сообщении.
Кроме того, с применением беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов в населенном пункте Милая (ООО "Фаер Поинт"). Здесь хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2, применяемых ВСУ.
Согласно оперативной сводке МО РФ, еще одной целью российских военнослужащих стало предприятие в Киеве, где хранились взрывчатые вещества для компании "Умные боеприпасы", которая производит беспилотники и боеприпасы к ним.
ВС РФ продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам, предприятиям украинского ВПК и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, подчеркнули в военном ведомстве России.