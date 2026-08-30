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Второй шанс: почти 2 тысячи абитуриентов в Грузии смогут повторно поступить в вузы

Второй шанс: почти 2 тысячи абитуриентов в Грузии смогут повторно поступить в вузы

Sputnik Грузия

В ближайшие дни будет объявлена регистрация на оставшиеся вакантные места в государственных и частных высших и профессиональных образовательных учреждения 30.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-30T23:31+0400

2026-08-30T23:31+0400

2026-08-30T23:31+0400

грузия

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гиви миканадзе

ираклий кобахидзе

министерство образования и науки грузии

единые национальные экзамены

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Почти 2 тысячи абитуриентов по распоряжению премьер-министра Ираклия Кобахидзе получат возможность повторного зачисления в вузы, заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе. Из-за неправильного выбора программ и высокой конкуренции 1 795 абитуриентов, успешно сдавших экзамены, не смогли поступить в вузы. По словам министра, это решение принято в порядке исключения, только один раз. В ближайшие дни будет объявлена регистрация на оставшиеся вакантные места в государственных и частных высших и профессиональных образовательных учреждениях. После этого абитуриенты, преодолевшие минимальный порог на национальных экзаменах, смогут зарегистрироваться на соответствующие программы. "Обеспечение каждому молодому человеку доступа к качественному образованию – наша главная цель. Именно этому служат беспрецедентные решения, принятые в рамках реформы высшего образования", – отметил Миканадзе. Как отметил министр, государство и дальше будет предпринимать шаги для повышения качества и доступности образования для молодежи. В этом учебном году государство полностью финансирует обучение каждого студента, зачисленного в госуниверситеты. Всего экзамены сдавали 39 689 абитуриентов, из которых 3 744 не сдали экзамены, 1 795 не поступили из-за высокой конкуренции, 17 862 поступили в государственные вузы на программы бакалавриата, 1 322 – в профтехучилища, а 1 495 – на программу, предназначенную для этнических меньшинств. Остальные поступили в частные вузы и будут учиться платно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, гиви миканадзе, ираклий кобахидзе, министерство образования и науки грузии, единые национальные экзамены