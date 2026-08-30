https://sputnik-georgia.ru/20260830/vtoroy-shans-pochti-2-tysyachi-abiturientov-v-gruzii-smogut-povtorno-postupit-v-vuzy-300363911.html
Второй шанс: почти 2 тысячи абитуриентов в Грузии смогут повторно поступить в вузы
Второй шанс: почти 2 тысячи абитуриентов в Грузии смогут повторно поступить в вузы
Sputnik Грузия
В ближайшие дни будет объявлена регистрация на оставшиеся вакантные места в государственных и частных высших и профессиональных образовательных учреждения 30.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-30T23:31+0400
2026-08-30T23:31+0400
2026-08-30T23:31+0400
грузия
общество
новости
гиви миканадзе
ираклий кобахидзе
министерство образования и науки грузии
единые национальные экзамены
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/04/299473102_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_37e7e133ca08dcc4de6a17f45108898b.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Почти 2 тысячи абитуриентов по распоряжению премьер-министра Ираклия Кобахидзе получат возможность повторного зачисления в вузы, заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе. Из-за неправильного выбора программ и высокой конкуренции 1 795 абитуриентов, успешно сдавших экзамены, не смогли поступить в вузы. По словам министра, это решение принято в порядке исключения, только один раз. В ближайшие дни будет объявлена регистрация на оставшиеся вакантные места в государственных и частных высших и профессиональных образовательных учреждениях. После этого абитуриенты, преодолевшие минимальный порог на национальных экзаменах, смогут зарегистрироваться на соответствующие программы. "Обеспечение каждому молодому человеку доступа к качественному образованию – наша главная цель. Именно этому служат беспрецедентные решения, принятые в рамках реформы высшего образования", – отметил Миканадзе. Как отметил министр, государство и дальше будет предпринимать шаги для повышения качества и доступности образования для молодежи. В этом учебном году государство полностью финансирует обучение каждого студента, зачисленного в госуниверситеты. Всего экзамены сдавали 39 689 абитуриентов, из которых 3 744 не сдали экзамены, 1 795 не поступили из-за высокой конкуренции, 17 862 поступили в государственные вузы на программы бакалавриата, 1 322 – в профтехучилища, а 1 495 – на программу, предназначенную для этнических меньшинств. Остальные поступили в частные вузы и будут учиться платно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/04/299473102_110:0:1930:1365_1920x0_80_0_0_24fa897bcc539bbe79cc59fa5830e57e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, общество, новости, гиви миканадзе, ираклий кобахидзе, министерство образования и науки грузии, единые национальные экзамены
грузия, общество, новости, гиви миканадзе, ираклий кобахидзе, министерство образования и науки грузии, единые национальные экзамены
Второй шанс: почти 2 тысячи абитуриентов в Грузии смогут повторно поступить в вузы
В ближайшие дни будет объявлена регистрация на оставшиеся вакантные места в государственных и частных высших и профессиональных образовательных учреждения
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Почти 2 тысячи абитуриентов по распоряжению премьер-министра Ираклия Кобахидзе получат возможность повторного зачисления в вузы, заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе.
Из-за неправильного выбора программ и высокой конкуренции 1 795 абитуриентов, успешно сдавших экзамены, не смогли поступить в вузы.
"По инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 1 795 абитуриентам, которые преодолели установленный минимальный порог компетенции на Единых национальных экзаменах, будет предоставлена возможность так называемого вторичного зачисления", – заявил Миканадзе.
По словам министра, это решение принято в порядке исключения, только один раз. В ближайшие дни будет объявлена регистрация на оставшиеся вакантные места в государственных и частных высших и профессиональных образовательных учреждениях.
После этого абитуриенты, преодолевшие минимальный порог на национальных экзаменах, смогут зарегистрироваться на соответствующие программы.
"Обеспечение каждому молодому человеку доступа к качественному образованию – наша главная цель. Именно этому служат беспрецедентные решения, принятые в рамках реформы высшего образования", – отметил Миканадзе.
Как отметил министр, государство и дальше будет предпринимать шаги для повышения качества и доступности образования для молодежи.
В этом учебном году государство полностью финансирует обучение каждого студента, зачисленного в госуниверситеты.
Всего экзамены сдавали 39 689 абитуриентов, из которых 3 744 не сдали экзамены, 1 795 не поступили из-за высокой конкуренции, 17 862 поступили в государственные вузы на программы бакалавриата, 1 322 – в профтехучилища, а 1 495 – на программу, предназначенную для этнических меньшинств. Остальные поступили в частные вузы и будут учиться платно.