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Польша отказывается от ядерного оружия: у России нашлись на Варшаву методы

Польша отказывается от ядерного оружия: у России нашлись на Варшаву методы

Sputnik Грузия

После Украины на польских политиков снизошло понимание, что Россия может ударить по этим арсеналам с той же легкостью, с какой она бьет по украинским военным... 31.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-31T14:18+0400

2026-08-31T14:18+0400

2026-08-31T18:43+0400

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Польша объявила союзникам по НАТО о нежелании размещать на своей территории ядерное оружие, пишет колумнист РИА Новости.Это разворот оборонной политики страны на 180 градусов. Много лет Варшава добивалась от западных союзников переброски их ядерных арсеналов на свою территорию. Поближе к границе России. После Украины на польских политиков снизошло понимание, что Россия может ударить по этим арсеналам с той же легкостью, с какой она бьет по украинским военным объектам, и союзники по НАТО будут только заинтересованы, чтобы на территории Польши развернулась еще одна СВО. Ведь это не их территория, и Москва будет бить по Польше, а не по ним.Еще в начале года Польша присоединилась к Финляндии и странам Балтии в кампании за переброску европейского ядерного оружия поближе к потенциальному театру военных действий. То есть к границе с Россией.В этой кампании сквозила еще и обида на США, которые при нынешнем президенте Дональде Трампе стали все больше отстраняться от украинской войны и в целом от проблем Европы. Поматрошенные и брошенные европейцы сочли нужным напомнить, что в Старом Свете тоже есть какие-никакие ядерные державы. Конечно, ядерный потенциал Франции и Великобритании несравним с российским или американским, но разбомбить Псков или Калининград боеголовок хватит.Для Польши это был новый мотив классической песни. До этого Варшава много лет добивалась от Вашингтона переброски американского ядерного оружия в Европе из Германии в Польшу. Вместе с другими штатовскими вооруженными силами. И Трамп вроде даже что-то такое пообещал — правда, не в части ядерного оружия. Так что если американских боеголовок у поляков не будет, то пусть хоть французские и британские.И вот полная смена концепции. На совещании оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе замминистра обороны Польши Павел Залевский высказался однозначно, что Варшава отвергает развертывание у себя ядерного оружия. "Я хотел бы заявить об этом совершенно четко и открыто: Польша не хочет размещать ядерные боеголовки на своей территории".После этого в Варшаве долго твердили, что их страна по-прежнему привержена стратегии ядерного сдерживания, ведет переговоры о европейском ядерном зонтике и ждет со всем польским гостеприимством у себя американские военные базы. Но заявление об отказе от ядерного оружия Варшава так и не дезавуировала.Для объяснения такого выдающегося сдвига по фазе обратимся к свежему выступлению премьер-министра Польши Дональда Туска. Оно было посвящено в основном Украине. Туск вещал, что украинская война находится в переломной точке, ближайшие семь месяцев будут критическими, Россия готовит страшную эскалацию и именно от нее директор ЦРУ прилетал предостеречь Путина.В эти страшные времена Польше надо думать о себе и работать над собственной безопасностью. "Я последний, кто ищет ссоры. Я не люблю романтизма в политике. Мне не снятся, знаете ли, уланские атаки на диких полях. Я делаю все, чтобы уберечь Польшу от каких-либо конфликтов с соседями", — сказал Дональд Туск.Ссоры с Россией в Варшаве искали всегда. Тот же Туск только что поддержал террористов, взорвавших "Северные потоки". Президент Польши Кароль Навроцкий тоже совсем недавно заявил, что "где бьют москаля, там Польша помогает, потому что это ее стратегический интерес".Что касается романтизма, то это одна из основ польской политики. Польским политикам снятся и уланские атаки на диких полях, и Лжедмитрий с королевичем Владиславом, и то, как поляки пировали когда-то в Кремле. Чаще всего им снится Речь Посполитая от моря до моря, которая могла бы возродиться в новой форме, если бы США и НАТО оформили Украину в польский протекторат. Похоже, этот сон перестал быть эротическим и превратился в ночной кошмар.Россия много раз повторяла, что после размещения на территории Польши ядерных объектов эти объекты сразу же станут законными военными целями в случае прямого столкновения с НАТО. В Варшаве эти предупреждения в одно ухо влетали — в другое вылетали. Что их действительно проняло, так это ежедневные кадры горящего Киева и явная неспособность (да и нежелание) американцев и европейцев что-то сделать для украинцев, которых они сами толкнули в мясорубку "сдерживания России".Запад очень комфортно себя чувствует в этом конфликте. Он воюет с Россией чужими руками и на чужой территории. И когда у него закончатся для этого украинцы, запросто продолжит воевать с Россией поляками.Эту перспективу в Польше вполне осознали, а Россия наглядно, на картинках из Киева показала полякам, что их ожидает. И что вы думаете? Нашлись у Москвы методы на Туска с Навроцким. Они теперь не хотят конфликтов с соседями. Оказывается, даже польских политиков можно привести в чувство, если каждый день показывать им кадры горящего Киева.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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политика, в мире, польша, варшава, украина, дональд туск, дональд трамп, нато, цру, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины