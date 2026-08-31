https://sputnik-georgia.ru/20260831/dorogi-v-svanetii-snova-otkryty-dvizhenie-vosstanovleno-posle-razrusheniya-mosta-300367662.html

Дороги в Сванети снова открыты: движение восстановлено после разрушения моста

Дороги в Сванети снова открыты: движение восстановлено после разрушения моста

Sputnik Грузия

Временный мост будет обеспечивать движение транспорта до завершения строительства нового моста 31.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-31T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Движение автотранспорта восстановлено на дорогах в Сванети, где несколько дней назад из-за разлива реки был разрушен мост, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии. В частности, вновь открыты для транспорта два участка дорог Кутаиси–Цхалтубо–Цагери–Лентехи–Ласдили и Зугдиди–Джвари–Местиа–Ласдили. Движение на них было ограничено после того, как 29 августа возле села Сакдари в районе Лентехи вышедшая из берегов река разрушила автомобильный мост. В зоне стихийного бедствия были проведены интенсивные восстановительные работы. Возле села Сакдари завершено строительство временного моста Сарми, после чего движение автотранспорта восстановлено. При этом уже подготовлен проект нового моста. Тендерные процедуры для его строительства начнутся в ближайшее время. Временный мост Сарми будет обеспечивать движение транспорта до завершения строительства нового моста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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