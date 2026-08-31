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Два человека задержаны в Тбилиси за незаконный оборот наркотиков
Два человека задержаны в Тбилиси за незаконный оборот наркотиков
Sputnik Грузия
В ходе обысков полиция изъяла метадон, мефедрон, МДМА, клефедрон и кетамин в особо крупном размере 31.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-31T17:57+0400
2026-08-31T17:57+0400
2026-08-31T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Сотрудники полиции МВД Грузии в разное время в Тбилиси задержали двух человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, попытке их приобретения и содействии их сбыту, сообщили в МВД.В результате проведенных следственных мероприятий, в том числе обысков в домах обвиняемых, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере: метадон, мефедрон, МДМА, клефедрон и кетамин.Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
Два человека задержаны в Тбилиси за незаконный оборот наркотиков
В ходе обысков полиция изъяла метадон, мефедрон, МДМА, клефедрон и кетамин в особо крупном размере
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Сотрудники полиции МВД Грузии в разное время в Тбилиси задержали двух человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, попытке их приобретения и содействии их сбыту, сообщили в МВД.
В результате проведенных следственных мероприятий, в том числе обысков в домах обвиняемых, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере: метадон, мефедрон, МДМА, клефедрон и кетамин.
Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.