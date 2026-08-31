https://sputnik-georgia.ru/20260831/dva-cheloveka-zaderzhany-v-tbilisi-za-nezakonnyy-oborot-narkotikov-300369945.html

Два человека задержаны в Тбилиси за незаконный оборот наркотиков

Два человека задержаны в Тбилиси за незаконный оборот наркотиков

Sputnik Грузия

В ходе обысков полиция изъяла метадон, мефедрон, МДМА, клефедрон и кетамин в особо крупном размере 31.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-31T17:57+0400

2026-08-31T17:57+0400

2026-08-31T17:57+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/02/250768655_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_17c9f9e57c002bdc06b5ee0fb27038d3.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Сотрудники полиции МВД Грузии в разное время в Тбилиси задержали двух человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, попытке их приобретения и содействии их сбыту, сообщили в МВД.В результате проведенных следственных мероприятий, в том числе обысков в домах обвиняемых, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере: метадон, мефедрон, МДМА, клефедрон и кетамин.Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии