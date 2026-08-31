https://sputnik-georgia.ru/20260831/gosportal-sravneniya-tsen-obnovilsya-dobavili-funktsiyu-rascheta-ekonomii-300376930.html
Госпортал сравнения цен обновился: добавили функцию расчета экономии
Госпортал сравнения цен обновился: добавили функцию расчета экономии
Sputnik Грузия
Пользователи могут сравнивать цены на 13 основных продуктов питания и 10 базовых непродовольственных товаров первой необходимости 31.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-31T22:12+0400
2026-08-31T22:12+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. На государственном портале сравнения цен ekalata.gov.ge также на платформе запустили функции, позволяющие рассчитывать потенциальную экономию и отслеживать динамику цен в течение месяца. Портал создан по инициативе правительства Грузии. Его цель – повысить доступность информации о ценах, упростить сравнение предложений разных торговых сетей и помочь потребителям принимать более информированные решения о покупках.В настоящее время на портале представлены 14 торговых сетей: "Агрохаб", "Амбари", "Карфур", "Дейли", "Гудвилл", "Гвирила", "Калата", "Либре", "Магнити", "Никора", "Ори Набиджи", "Спар", "Универсам" и "Згапари". Пользователи могут сравнивать цены на 13 основных продуктов питания и 10 базовых непродовольственных товаров первой необходимости. Информация на платформе оперативно обновляется на основании данных, предоставляемых торговыми сетями. Агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии продолжает развитие портала. В частности, сейчас разрабатывается мобильное приложение для устройств на iOS и Android, а также функция поиска магазинов по географическому расположению. Вопрос снижения цен вновь оказался в центре внимания после того, как парламентская комиссия в апреле не выявила в Грузии признаков картельного сговора, однако указала на системные проблемы, влияющие на формирование цен. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что цены на продукты в Грузии в целом ниже, чем во Франции и других странах Западной Европы. При этом, по его словам, из-за относительно низкого уровня доходов вопрос стоимости товаров остается чувствительным для населения, поэтому правительство заинтересовано в дальнейшем снижении цен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, цены
грузия, экономика, новости, цены
Госпортал сравнения цен обновился: добавили функцию расчета экономии
Пользователи могут сравнивать цены на 13 основных продуктов питания и 10 базовых непродовольственных товаров первой необходимости
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. На государственном портале сравнения цен ekalata.gov.ge также на платформе запустили функции, позволяющие рассчитывать потенциальную экономию и отслеживать динамику цен в течение месяца.
Портал создан по инициативе правительства Грузии. Его цель – повысить доступность информации о ценах, упростить сравнение предложений разных торговых сетей и помочь потребителям принимать более информированные решения о покупках.
В настоящее время на портале представлены 14 торговых сетей: "Агрохаб", "Амбари", "Карфур", "Дейли", "Гудвилл", "Гвирила", "Калата", "Либре", "Магнити", "Никора", "Ори Набиджи", "Спар", "Универсам" и "Згапари".
Пользователи могут сравнивать цены на 13 основных продуктов питания и 10 базовых непродовольственных товаров первой необходимости.
По данным за август, общая сумма потенциальной экономии пользователей составила 2 265,5 лари, а в среднем на одну торговую сеть – 161,82 лари. Расчет производится на основе суммы скидок на отдельные товары, представленные на портале, в течение месяца. Лидером по объему экономии в августе стала сеть "Карфур".
Информация на платформе оперативно обновляется на основании данных, предоставляемых торговыми сетями.
Агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии продолжает развитие портала. В частности, сейчас разрабатывается мобильное приложение для устройств на iOS и Android, а также функция поиска магазинов по географическому расположению.
Вопрос снижения цен вновь оказался в центре внимания после того, как парламентская комиссия в апреле не выявила в Грузии признаков картельного сговора, однако указала на системные проблемы, влияющие на формирование цен.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что цены на продукты в Грузии в целом ниже, чем во Франции и других странах Западной Европы. При этом, по его словам, из-за относительно низкого уровня доходов вопрос стоимости товаров остается чувствительным для населения, поэтому правительство заинтересовано в дальнейшем снижении цен.