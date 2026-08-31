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Гостиницы в Грузии, 2025 год
Гостиницы в Грузии, 2025 год
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в стране в 2025 году было зарегистрировано 2 783 гостиницы и учреждения гостиничного типа. В общей... 31.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-31T14:31+0400
2026-08-31T14:31+0400
2026-08-31T14:31+0400
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По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в стране в 2025 году было зарегистрировано 2 783 гостиницы и учреждения гостиничного типа. В общей сложности они могут разместить 120,2 тыс. человек.Большую часть посетителей составляют иностранные туристы – 62,7%, а на граждан Грузии приходится 37,3%. В секторе работают 29 101 сотрудник, из них 54,5% – женщины.В итоге гостиничный сектор обслужил в 2025 году 6,2 млн человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, туризм, общество, сакстат, инфографика, инфографика
грузия, туризм, общество, сакстат, инфографика, инфографика
Гостиницы в Грузии, 2025 год
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в стране в 2025 году было зарегистрировано 2 783 гостиницы и учреждения гостиничного типа. В общей сложности они могут разместить 120,2 тыс. человек.
Большую часть посетителей составляют иностранные туристы – 62,7%, а на граждан Грузии приходится 37,3%. В секторе работают 29 101 сотрудник, из них 54,5% – женщины.
В итоге гостиничный сектор обслужил в 2025 году 6,2 млн человек.