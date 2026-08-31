https://sputnik-georgia.ru/20260831/gostinitsy-v-gruzii-2025-god-300311459.html

Гостиницы в Грузии, 2025 год

Гостиницы в Грузии, 2025 год

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в стране в 2025 году было зарегистрировано 2 783 гостиницы и учреждения гостиничного типа. В общей... 31.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-31T14:31+0400

2026-08-31T14:31+0400

2026-08-31T14:31+0400

грузия

туризм

общество

сакстат

инфографика

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По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в стране в 2025 году было зарегистрировано 2 783 гостиницы и учреждения гостиничного типа. В общей сложности они могут разместить 120,2 тыс. человек.Большую часть посетителей составляют иностранные туристы – 62,7%, а на граждан Грузии приходится 37,3%. В секторе работают 29 101 сотрудник, из них 54,5% – женщины.В итоге гостиничный сектор обслужил в 2025 году 6,2 млн человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, туризм, общество, сакстат, инфографика, инфографика