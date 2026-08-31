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Грузия стала четвертой в медальном зачете турнира Большого шлема по дзюдо в Лозанне
Грузия стала четвертой в медальном зачете турнира Большого шлема по дзюдо в Лозанне
Sputnik Грузия
Два золота сборной Грузии принесли Этери Липартелиани и Илья Суламанидзе, бронзу завоевал Гурам Тушишвили 31.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завершила выступление на турнире Большого шлема в Лозанне (Швейцария), впервые проведенном под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF), с тремя медалями, заняв четвертое место в медальном зачете.Турнир, проходивший на арене Vaudoise Arena, собрал около 900 спортсменов, включая 300 параатлетов, из более чем 50 стран.Этери Липартелиани (57 кг) и Илья Суламанидзе (100 кг) принесли сборной золотые медали, а тяжеловес Гурам Тушишвили (+100 кг) завоевал бронзу.Тушишвили в борьбе за третье место победил представителя сборной ОАЭ Магомедомара Магомедомарова.Суламанидзе в финале одолел нидерландца Симеона Катарину, а в первый день турнира действующая чемпионка мира и Европы Липартелиани в финале победила француженку Сару-Леони Сисик, завершив поединок иппоном.Соревнования в Лозанне проходили с 28 по 30 августа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, швейцария, оаэ, европа, гурам тушишвили
Грузия стала четвертой в медальном зачете турнира Большого шлема по дзюдо в Лозанне
Два золота сборной Грузии принесли Этери Липартелиани и Илья Суламанидзе, бронзу завоевал Гурам Тушишвили
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завершила выступление на турнире Большого шлема в Лозанне (Швейцария), впервые проведенном под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF), с тремя медалями, заняв четвертое место в медальном зачете.
Турнир, проходивший на арене Vaudoise Arena, собрал около 900 спортсменов, включая 300 параатлетов, из более чем 50 стран.
Этери Липартелиани (57 кг) и Илья Суламанидзе (100 кг) принесли сборной золотые медали, а тяжеловес Гурам Тушишвили (+100 кг) завоевал бронзу.
Тушишвили в борьбе за третье место победил представителя сборной ОАЭ Магомедомара Магомедомарова.
Суламанидзе в финале одолел нидерландца Симеона Катарину, а в первый день турнира действующая чемпионка мира и Европы Липартелиани в финале победила француженку Сару-Леони Сисик, завершив поединок иппоном.
Соревнования в Лозанне проходили с 28 по 30 августа.