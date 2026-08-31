https://sputnik-georgia.ru/20260831/gruziya-v-gostyakh-obygrala-portugaliyu-v-matche-kvalifikatsii-chm-po-basketbolu-300377371.html
Грузия в гостях обыграла Португалию в матче квалификации ЧМ по баскетболу
Грузия в гостях обыграла Португалию в матче квалификации ЧМ по баскетболу
Sputnik Грузия
Следующую игру сборная Грузии проведет в Греции 26 ноября 31.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-31T23:54+0400
2026-08-31T23:54+0400
2026-09-01T00:57+0400
спорт
грузия
новости
португалия
греция
черногория
новости грузинского баскетбола
баскетбол
сборная грузии по баскетболу
чемпионат мира по баскетболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/03/297412472_0:20:2048:1172_1920x0_80_0_0_647c7d41f9b0bcdab35811f73059b3bf.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела в Португалии восьмой матч отборочного этапа чемпионата мира, одержав победу со счетом 98:90. Перед этой встречей и Португалия, и Грузия имели в копилке по четыре победы. Эти команды являются непосредственными конкурентами в борьбе за путевку на чемпионат мира. В первой половине встречи Португалия повела 22:11. Однако сборная Грузии постепенно сократила отставание благодаря стабильной игре, и на последних секундах первой половины после трехочкового Мамукелашвили счет стал 41:42. Во второй половине после перехвата Рати Андроникашвили, его трехочкового и результативной атаки Сандро Мамукелашвили с фолом (+1) сборная Грузии вышла вперед – 57:52. Перед четвертой четвертью Грузия лидировала 70:66. Как и в матче с Черногорией, сборная Грузии усилила агрессивность в защите, а в атаке значительно увеличила темп. Португальцы оказались к этому не готовы, и за четыре минуты до окончания матча Грузия уже вела 87:71. Лучшим бомбардиром матча стал Шенгелия, набравший 26 очков. На счету Мамукелашвили – 22 очка. В этой же группе в Афинах сборная Греции в овертайме обыграла Испанию – 108:106. Предстоящие встречи: 26 ноября 2026 года 29 ноября 2026 года 26 февраля 2027 года 1 марта 2027 года Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
португалия
греция
черногория
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/03/297412472_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_6b454fb4c18236adec8ed106a9746043.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, португалия, греция, черногория, новости грузинского баскетбола, баскетбол, сборная грузии по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу
спорт, грузия, новости, португалия, греция, черногория, новости грузинского баскетбола, баскетбол, сборная грузии по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу
Грузия в гостях обыграла Португалию в матче квалификации ЧМ по баскетболу
23:54 31.08.2026 (обновлено: 00:57 01.09.2026)
Следующую игру сборная Грузии проведет в Греции 26 ноября
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела в Португалии восьмой матч отборочного этапа чемпионата мира, одержав победу со счетом 98:90.
Перед этой встречей и Португалия, и Грузия имели в копилке по четыре победы. Эти команды являются непосредственными конкурентами в борьбе за путевку на чемпионат мира.
В первой половине встречи Португалия повела 22:11. Однако сборная Грузии постепенно сократила отставание благодаря стабильной игре, и на последних секундах первой половины после трехочкового Мамукелашвили счет стал 41:42.
Во второй половине после перехвата Рати Андроникашвили, его трехочкового и результативной атаки Сандро Мамукелашвили с фолом (+1) сборная Грузии вышла вперед – 57:52. Перед четвертой четвертью Грузия лидировала 70:66.
Как и в матче с Черногорией, сборная Грузии усилила агрессивность в защите, а в атаке значительно увеличила темп. Португальцы оказались к этому не готовы, и за четыре минуты до окончания матча Грузия уже вела 87:71.
Лучшим бомбардиром матча стал Шенгелия, набравший 26 очков. На счету Мамукелашвили – 22 очка.
В этой же группе в Афинах сборная Греции в овертайме обыграла Испанию – 108:106.