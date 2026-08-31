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Грузия в гостях обыграла Португалию в матче квалификации ЧМ по баскетболу

Грузия в гостях обыграла Португалию в матче квалификации ЧМ по баскетболу

Sputnik Грузия

Следующую игру сборная Грузии проведет в Греции 26 ноября 31.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела в Португалии восьмой матч отборочного этапа чемпионата мира, одержав победу со счетом 98:90. Перед этой встречей и Португалия, и Грузия имели в копилке по четыре победы. Эти команды являются непосредственными конкурентами в борьбе за путевку на чемпионат мира. В первой половине встречи Португалия повела 22:11. Однако сборная Грузии постепенно сократила отставание благодаря стабильной игре, и на последних секундах первой половины после трехочкового Мамукелашвили счет стал 41:42. Во второй половине после перехвата Рати Андроникашвили, его трехочкового и результативной атаки Сандро Мамукелашвили с фолом (+1) сборная Грузии вышла вперед – 57:52. Перед четвертой четвертью Грузия лидировала 70:66. Как и в матче с Черногорией, сборная Грузии усилила агрессивность в защите, а в атаке значительно увеличила темп. Португальцы оказались к этому не готовы, и за четыре минуты до окончания матча Грузия уже вела 87:71. Лучшим бомбардиром матча стал Шенгелия, набравший 26 очков. На счету Мамукелашвили – 22 очка. В этой же группе в Афинах сборная Греции в овертайме обыграла Испанию – 108:106. Предстоящие встречи: 26 ноября 2026 года 29 ноября 2026 года 26 февраля 2027 года 1 марта 2027 года Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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