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Иностранным студентам придется подтверждать знание грузинского языка – новшество
Иностранным студентам придется подтверждать знание грузинского языка – новшество
Sputnik Грузия
Помимо языкового экзамена, иностранным студентам придется лучше учиться – при низкой успеваемости их статус будет приостановлен, а данные обо всех учащихся... 31.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-31T14:54+0400
2026-08-31T14:54+0400
2026-08-31T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. В Грузии с 1 сентября вступает в силу ряд поправок в отношении студентов-иностранцев, желающих обучаться в стране, среди правил – экзамен на знание грузинского языка. Согласно новшеству, поступать иностранцы смогут лишь в вузы и профессиональные училища с государственной аккредитацией. Это даст им право находиться в стране легально и получить вид на жительство на основании учебы. Статус вуза можно проверить в справочнике абитуриента. Право на поступление без экзаменов в вузы и профтехучилища Грузии сохранится для иностранных граждан, окончивших школы за рубежом. Однако уже с 1 сентября они будут обязаны при поступлении подтверждать свое знание грузинского языка. В частности, при поступлении иностранные граждане обязаны будут предоставить международно признанный сертификат о знании грузинского языка либо сдать экзамен по грузинскому языку в Национальном центре экзаменов, в том числе при поступлении на факультеты, где обучение не осуществляется на грузинском языке. Кроме того, по новым правилам, если студент за год не сможет набрать более трети кредитов, его студенческий статус приостановят. Аналогичные правила будут действовать и для обучающихся в профколледжах Грузии. Кредиты включают в себя: лекции, семинары, лабораторные работы и коллоквиумы в аудитории, исследовательские проекты и сдачу экзаменов. Один предмет оценивается в среднем от 3 до 6 кредитов. Стандартный учебный год состоит из 60 кредитов (по 30 кредитов на осенний и весенний семестры). Также по новым правилам вузы Грузии будут обязаны вести учет всех иностранных студентов и их успеваемости. Эти базы будут доступны министерству образования, министерству юстиции, МИД Грузии, МВД Грузии и Службе безопасности страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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студенты, грузия, общество, новости, тбилиси, образование, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, образование
студенты, грузия, общество, новости, тбилиси, образование, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, образование
Иностранным студентам придется подтверждать знание грузинского языка – новшество
Помимо языкового экзамена, иностранным студентам придется лучше учиться – при низкой успеваемости их статус будет приостановлен, а данные обо всех учащихся станут доступны сразу нескольким госведомствам
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. В Грузии с 1 сентября вступает в силу ряд поправок в отношении студентов-иностранцев, желающих обучаться в стране, среди правил – экзамен на знание грузинского языка.
Согласно новшеству, поступать иностранцы смогут лишь в вузы и профессиональные училища с государственной аккредитацией. Это даст им право находиться в стране легально и получить вид на жительство на основании учебы. Статус вуза можно проверить в справочнике абитуриента.
Право на поступление без экзаменов в вузы и профтехучилища Грузии сохранится для иностранных граждан, окончивших школы за рубежом. Однако уже с 1 сентября они будут обязаны при поступлении подтверждать свое знание грузинского языка.
В частности, при поступлении иностранные граждане обязаны будут предоставить международно признанный сертификат о знании грузинского языка либо сдать экзамен по грузинскому языку в Национальном центре экзаменов, в том числе при поступлении на факультеты, где обучение не осуществляется на грузинском языке.
Кроме того, по новым правилам, если студент за год не сможет набрать более трети кредитов, его студенческий статус приостановят. Аналогичные правила будут действовать и для обучающихся в профколледжах Грузии.
Кредиты включают в себя: лекции, семинары, лабораторные работы и коллоквиумы в аудитории, исследовательские проекты и сдачу экзаменов. Один предмет оценивается в среднем от 3 до 6 кредитов. Стандартный учебный год состоит из 60 кредитов (по 30 кредитов на осенний и весенний семестры).
Также по новым правилам вузы Грузии будут обязаны вести учет всех иностранных студентов и их успеваемости. Эти базы будут доступны министерству образования, министерству юстиции, МИД Грузии, МВД Грузии и Службе безопасности страны.