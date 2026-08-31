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Какие вопросы стоят в повестке саммита ШОС - комментарий главы РФПИ

Какие вопросы стоят в повестке саммита ШОС - комментарий главы РФПИ

Sputnik Грузия

Заседание Совета лидеров стран ШОС состоится 1 сентября в Бишкеке 31.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-31T13:28+0400

2026-08-31T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Безопасность в сфере продовольствия и энергетики является частью повестки предстоящего саммита Шанхайской Организации сотрудничества, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в Telegram-канале "Юнашев Live". По словам Дмитриева, ШОС является важнейшим партнером России. Так, по его словам, продовольственные поставки из России в страны ШОС выросли на 17% в прошлом году. "Поэтому, безусловно, будем наращивать инвестиционные пакеты сделок и будем все больше и больше реализовывать совместных проектов со странами ШОС, которые нацелены на взаимовыгодное экономическое и инвестиционное сотрудничество", - заключил Дмитриев. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 31 августа, прибыл в Киргизию, где на полях саммита ШОС в Бишкеке проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Заседание Совета лидеров стран ШОС состоится 1 сентября в Бишкеке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, политика, бишкек, киргизия, китай, владимир путин, си цзиньпин, нарендра моди, шос