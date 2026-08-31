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Какие вопросы стоят в повестке саммита ШОС - комментарий главы РФПИ
Какие вопросы стоят в повестке саммита ШОС - комментарий главы РФПИ
Sputnik Грузия
Заседание Совета лидеров стран ШОС состоится 1 сентября в Бишкеке 31.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Безопасность в сфере продовольствия и энергетики является частью повестки предстоящего саммита Шанхайской Организации сотрудничества, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в Telegram-канале "Юнашев Live". По словам Дмитриева, ШОС является важнейшим партнером России. Так, по его словам, продовольственные поставки из России в страны ШОС выросли на 17% в прошлом году. "Поэтому, безусловно, будем наращивать инвестиционные пакеты сделок и будем все больше и больше реализовывать совместных проектов со странами ШОС, которые нацелены на взаимовыгодное экономическое и инвестиционное сотрудничество", - заключил Дмитриев. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 31 августа, прибыл в Киргизию, где на полях саммита ШОС в Бишкеке проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Заседание Совета лидеров стран ШОС состоится 1 сентября в Бишкеке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, бишкек, киргизия, китай, владимир путин, си цзиньпин, нарендра моди, шос
россия, в мире, политика, бишкек, киргизия, китай, владимир путин, си цзиньпин, нарендра моди, шос
Какие вопросы стоят в повестке саммита ШОС - комментарий главы РФПИ
13:28 31.08.2026 (обновлено: 17:36 31.08.2026)
Заседание Совета лидеров стран ШОС состоится 1 сентября в Бишкеке
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Безопасность в сфере продовольствия и энергетики является частью повестки предстоящего саммита Шанхайской Организации сотрудничества, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в Telegram-канале "Юнашев Live".
По словам Дмитриева, ШОС является важнейшим партнером России.
"И мы видим, что, безусловно, на повестке ШОС - это энергетическая безопасность и безопасность продовольствия там, где Россия играет абсолютно ключевую роль в мире", - сказал он.
Так, по его словам, продовольственные поставки из России в страны ШОС выросли на 17% в прошлом году.
"Поэтому, безусловно, будем наращивать инвестиционные пакеты сделок и будем все больше и больше реализовывать совместных проектов со странами ШОС, которые нацелены на взаимовыгодное экономическое и инвестиционное сотрудничество", - заключил Дмитриев.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 31 августа, прибыл в Киргизию, где на полях саммита ШОС в Бишкеке проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Заседание Совета лидеров стран ШОС состоится 1 сентября в Бишкеке.