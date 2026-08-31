https://sputnik-georgia.ru/20260831/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-300376808.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

Обильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках и паводкам на малых реках 31.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-31T21:05+0400

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2026-08-31T21:05+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Дожди, местами грозы и град ожидаются в отдельных районах Грузии 1-2 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Обильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках и паводкам на малых реках. В холмистых и горных районах не исключено возникновение и активизация оползневых и селевых процессов. Уровень опасности оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии