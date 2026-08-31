https://sputnik-georgia.ru/20260831/na-sammite-shos-sostoyalas-vstrecha-alieva-i-pashinyana-300375402.html
На саммите ШОС состоялась встреча Алиева и Пашиняна
На саммите ШОС состоялась встреча Алиева и Пашиняна
Sputnik Грузия
Переговоры продлились больше часа 31.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-31T18:55+0400
2026-08-31T18:55+0400
2026-08-31T19:07+0400
в мире
политика
азербайджан
армения
бишкек
ильхам алиев
никол пашинян
шос
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/1f/300374862_0:36:1501:880_1920x0_80_0_0_a2224f8993a5c8f760cdab019e178a8d.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. В Бишкеке состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер‑министра Армении Никола Пашиняна. Оба лидера прибыли в Кыргызстан для участия в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).В ходе беседы стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа 2025 года, а также значение парафирования текста мирного соглашения.Переговоры охватили широкий круг практических вопросов: экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, организацию транзита грузов через территорию Азербайджана, наращивание торгового, экономического и энергетического сотрудничества. Отдельное внимание участники уделили вопросам делимитации границы и реализации дальнейших шагов по маршруту TRIPP.Лидеры позитивно оценили динамику контактов между парламентариями, представителями деловых кругов и гражданского общества двух стран. По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать прямой диалог – по их мнению, это будет способствовать укреплению мира и нормализации двусторонних отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
армения
бишкек
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/1f/300374862_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_5b892ed2d3d6ee1da5b58e4e1b3c775e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, политика, азербайджан, армения, бишкек, ильхам алиев, никол пашинян, шос
в мире, политика, азербайджан, армения, бишкек, ильхам алиев, никол пашинян, шос
На саммите ШОС состоялась встреча Алиева и Пашиняна
18:55 31.08.2026 (обновлено: 19:07 31.08.2026)
Переговоры продлились больше часа
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. В Бишкеке состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер‑министра Армении Никола Пашиняна. Оба лидера прибыли в Кыргызстан для участия в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В ходе беседы стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа 2025 года, а также значение парафирования текста мирного соглашения.
Переговоры охватили широкий круг практических вопросов: экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, организацию транзита грузов через территорию Азербайджана, наращивание торгового, экономического и энергетического сотрудничества. Отдельное внимание участники уделили вопросам делимитации границы и реализации дальнейших шагов по маршруту TRIPP.
Лидеры позитивно оценили динамику контактов между парламентариями, представителями деловых кругов и гражданского общества двух стран. По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать прямой диалог – по их мнению, это будет способствовать укреплению мира и нормализации двусторонних отношений.