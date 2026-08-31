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На саммите ШОС состоялась встреча Алиева и Пашиняна

На саммите ШОС состоялась встреча Алиева и Пашиняна

Sputnik Грузия

Переговоры продлились больше часа 31.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-31T18:55+0400

2026-08-31T18:55+0400

2026-08-31T19:07+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. В Бишкеке состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер‑министра Армении Никола Пашиняна. Оба лидера прибыли в Кыргызстан для участия в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).В ходе беседы стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа 2025 года, а также значение парафирования текста мирного соглашения.Переговоры охватили широкий круг практических вопросов: экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, организацию транзита грузов через территорию Азербайджана, наращивание торгового, экономического и энергетического сотрудничества. Отдельное внимание участники уделили вопросам делимитации границы и реализации дальнейших шагов по маршруту TRIPP.Лидеры позитивно оценили динамику контактов между парламентариями, представителями деловых кругов и гражданского общества двух стран. По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать прямой диалог – по их мнению, это будет способствовать укреплению мира и нормализации двусторонних отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, политика, азербайджан, армения, бишкек, ильхам алиев, никол пашинян, шос