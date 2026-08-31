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Папуашвили: некоторым странам не удалось привести к власти в Грузии своих марионеток

Папуашвили: некоторым странам не удалось привести к власти в Грузии своих марионеток

Sputnik Грузия

По словам Папуашвили, попытки некоторых западных стран повлиять на выбор грузинского народа и привести к власти своих кандидатов провалились 31.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-31T13:53+0400

2026-08-31T13:53+0400

2026-08-31T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Некоторым европейским странам и прежней администрации США не нравится, что им не удалось привести к власти в Грузии своих марионеток, а также то, что все решения в стране принимаются с учетом воли и интересов грузинского народа, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопросы журналистов.Власти Грузии неоднократно заявляли о готовности восстановить стратегическое партнерство с Вашингтоном и возобновить переговоры о вступлении в ЕС при условии взаимного уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела страны.По его словам, "Грузинская мечта" не пойдет на компромисс в обмен на то, чтобы кто-то посмотрел на нее благосклонно."Это независимое, суверенное государство, и ко всем, кто попытается вмешиваться в выбор наших граждан, будет такое отношение", – заявил Папуашвили.Как отметил политик, несмотря на ошибки прежней администрации президента США, власти Грузии хотят начать стратегическое партнерство между странами с чистого листа."Несмотря на те вредные решения, которые предыдущая администрация приняла в вопросе отношений между двумя странами, которыми она отменила стратегическое партнерство, пыталась вмешаться в выборы и так далее, мы готовы перевернуть эту страницу и смотреть вперед, исходя из того, что мы всегда были добросовестным партнером США и в целом всех тех стран, которые уважают нашу страну", – заявил Папуашвили.При этом, по словам спикера, сегодня европейские лидеры все чаще переосмысливают политику в отношении Грузии."То, что мы наблюдаем в последнее время, – это, думаю, переосмысление властями различных стран собственного отношения к Грузии. Возможно, некоторые надеялись, что смогут повлиять на волю грузинского народа, однако ответ грузинского народа очень четкий. Мы видим, что все чаще происходит переосмысление политики в отношении Грузии", – подчеркнул Папуашвили.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена стратегическое партнерство между странами, действовавшее с 2009 года, было приостановлено, а против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции.Вашингтон также ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений стал ряд принятых в Грузии законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, сша, вашингтон, тбилиси, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, джо байден