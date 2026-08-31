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Поголовье крупного рогатого скота в Грузии уменьшилось
Поголовье крупного рогатого скота в Грузии уменьшилось
Sputnik Грузия
Во втором квартале 2026 года в Грузии на 12,1% сократилось производство мяса – до 18,2 тысячи тонн 31.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-31T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец второго квартала 2026 года уменьшилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 820,8 тысячи голов, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 380,4 тысячи, что на 6,2% меньше, чем во втором квартале 2025 года. За отчетный период поголовье свиней составило 171,9 тысячи, что на 5,5% меньше по сравнению с апрелем-июнем 2025 года. А вот количество птицы в Грузии сократилось на 4,8%. Всего в стране было до 10,6 миллиона домашних птиц. Производство продуктов животноводства Во втором квартале 2026 года в Грузии на 12,1% сократилось производство мяса – до 18,2 тысячи тонн. По предварительным данным "Сакстата", производство молока снизилось на 8,9% и составило 168,8 миллиона литров. Кроме того, в стране сократилось производство яиц на 1,8% и составило 178,2 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В апреле-июне 2026 года из Грузии было вывезено 31,2 тысячи голов крупного рогатого скота, на 46,5% больше по сравнению со вторым кварталом 2025 года. В то же время импорт сократился на 37,5% и составил 1,5 тысячи голов. Домашней птицы из Грузии вывезено более 2 миллионов голов (+21,8%), ввезено 2,7 миллиона (+45,2%). Импорт свиней вырос на 29,1% и составил 52,8 тысячи голов. Что касается экспорта, то с начала года экспорт данной продукции вообще не осуществлялся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, животные, сельское хозяйство грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, экономика, новости, животные, сельское хозяйство грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Поголовье крупного рогатого скота в Грузии уменьшилось
Во втором квартале 2026 года в Грузии на 12,1% сократилось производство мяса – до 18,2 тысячи тонн
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец второго квартала 2026 года уменьшилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 820,8 тысячи голов, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 380,4 тысячи, что на 6,2% меньше, чем во втором квартале 2025 года.
За отчетный период поголовье свиней составило 171,9 тысячи, что на 5,5% меньше по сравнению с апрелем-июнем 2025 года.
А вот количество птицы в Грузии сократилось на 4,8%. Всего в стране было до 10,6 миллиона домашних птиц.
Производство продуктов животноводства
Во втором квартале 2026 года в Грузии на 12,1% сократилось производство мяса – до 18,2 тысячи тонн.
По предварительным данным "Сакстата", производство молока снизилось на 8,9% и составило 168,8 миллиона литров.
Кроме того, в стране сократилось производство яиц на 1,8% и составило 178,2 миллиона штук.
В апреле-июне 2026 года из Грузии было вывезено 31,2 тысячи голов крупного рогатого скота, на 46,5% больше по сравнению со вторым кварталом 2025 года.
В то же время импорт сократился на 37,5% и составил 1,5 тысячи голов.
Домашней птицы из Грузии вывезено более 2 миллионов голов (+21,8%), ввезено 2,7 миллиона (+45,2%).
Импорт свиней вырос на 29,1% и составил 52,8 тысячи голов. Что касается экспорта, то с начала года экспорт данной продукции вообще не осуществлялся.