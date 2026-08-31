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Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН

Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН

Sputnik Грузия

Ираклий Кобахидзе выступит на общих прениях 31.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила администрация правительства Грузии.Как сообщает администрация правительства, Ираклий Кобахидзе выступит на общих прениях.Ираклий Кобахидзе примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20–24 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, оон