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Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН
Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН
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Ираклий Кобахидзе выступит на общих прениях 31.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-31T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила администрация правительства Грузии.Как сообщает администрация правительства, Ираклий Кобахидзе выступит на общих прениях.Ираклий Кобахидзе примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20–24 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, оон
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, оон
Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН
19:57 31.08.2026 (обновлено: 20:14 31.08.2026)
Ираклий Кобахидзе выступит на общих прениях
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила администрация правительства Грузии.
Как сообщает администрация правительства, Ираклий Кобахидзе выступит на общих прениях.
Ираклий Кобахидзе примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20–24 сентября.