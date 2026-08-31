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Путин прибывает в Бишкек на саммит ШОС - видео
Путин прибывает в Бишкек на саммит ШОС - видео
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин прибывает в Бишкек. В столице Кыргызстана он примет участие в саммите ШОС, а также проведет двусторонние встречи с рядом... 31.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-31T12:00+0400
2026-08-31T12:00+0400
2026-09-04T21:48+0400
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видео, мультимедиа, владимир путин, россия
видео, мультимедиа, владимир путин, россия
Путин прибывает в Бишкек на саммит ШОС - видео
12:00 31.08.2026 (обновлено: 21:48 04.09.2026)
Президент России Владимир Путин прибывает в Бишкек. В столице Кыргызстана он примет участие в саммите ШОС, а также проведет двусторонние встречи с рядом мировых лидеров.