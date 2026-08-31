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Разыскиваемые Интерполом граждане Турции задержаны в Батуми

Разыскиваемые Интерполом граждане Турции задержаны в Батуми

Sputnik Грузия

В отношении задержанных в Батуми граждан Турции уже начаты предусмотренные законом экстрадиционные процедуры 31.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-31T16:56+0400

2026-08-31T16:56+0400

2026-08-31T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Двух граждан Турции, разыскиваемых по красному циркуляру Интерпола, задержали сотрудники МВД Грузии в черноморском курортном городе Батуми, говорится в сообщении ведомства.Задержанные находились в международном розыске по запросу правоохранительных органов Турции и обвиняются на родине в совершении ряда преступлений.В настоящее время в отношении задержанных проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе.С начала года в Грузии задержали и передали турецкой стороне несколько десятков граждан Турции, совершивших преступления у себя на родине. Подобные задержания проводятся практически еженедельно. Большинство разыскиваемых въезжают на территорию Грузии еще до объявления их в международный розыск.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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