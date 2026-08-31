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Считаете ли вы университетское образование необходимостью?
Считаете ли вы университетское образование необходимостью?
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31.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-31T12:31+0400
2026-08-31T12:31+0400
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новости, образование, образование, общество, грузия, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
новости, образование, образование, общество, грузия, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы

Считаете ли вы университетское образование необходимостью?

12:31 31.08.2026
© photo: Sputnik / StringerБатумский государственный университет им. Ш. Руставели
Батумский государственный университет им. Ш. Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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