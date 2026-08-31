https://sputnik-georgia.ru/20260831/skolko-chelovek-ostalis-bez-prav-iz-za-narusheniy-pdd-novaya-statistika-300350765.html

Сколько человек остались без прав из-за нарушений ПДД? Новая статистика

Сколько человек остались без прав из-за нарушений ПДД? Новая статистика

Sputnik Грузия

Балльная система показывает, что почти каждый второй водитель Грузии за полгода хоть раз нарушил правила 31.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-31T15:55+0400

2026-08-31T15:55+0400

2026-08-31T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Водительских прав в Грузии с 1 января по 30 июня 2026 года лишились 255 автомобилистов, которые своими нарушениями правил дорожного движения исчерпали годовой лимит в 100 баллов, говорится в данных на сайте МВД. В стране действует особая система: на водительские права 1 января ежегодно начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита автомобилисты лишаются прав. После этого они должны либо заново сдавать экзамен на получение водительских прав, либо ждать год. Согласно данным на сайте МВД, только в период с 1 января по 30 июня баллы на правах потеряли 287 430 водителей, из них лимит баллов исчерпали 255 нарушителей правил дорожного движения. "Лидирует" по числу водителей, лишившихся прав, Тбилиси, где свои права потеряли 108 водителей. При этом в столице Грузии зафиксировано больше всего нарушений правил дорожного движения, за которые снимаются баллы. Сохранить баллы удалось 1,1 миллиона водителей. Из них больше всего водителей, которые не потратили еще ни одного балла, в Тбилиси – около 364,3 тысячи. На втором месте регион Имерети, где 100 баллов сохранили почти 163,4 тысячи человек, а на третьем – регион Квемо Картли (111,7 тысячи). Баллы могут списать только при выписке штрафа сотрудником патрульной полиции. Если нарушение зафиксировано видеокамерой, баллы не списываются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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водительские права, грузинские дороги, машины и их водители, водители, грузия, общество, новости, квемо картли, имерети, тбилиси