https://sputnik-georgia.ru/20260831/statya-lavrova-o-mezhdunarodnom-sotrudnichestve-v-arktike-vyzovy-i-vozmozhnosti-300365003.html

Статья Лаврова о Международном сотрудничестве в Арктике: вызовы и возможности

Статья Лаврова о Международном сотрудничестве в Арктике: вызовы и возможности

Sputnik Грузия

Статья главы МИД России Сергея Лаврова для Arctic.ru 31.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-31T08:45+0400

2026-08-31T08:45+0400

2026-08-31T08:45+0400

россия

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мид россии

брикс

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Девятнадцатого августа произошло знаменательное событие для арктического судоходства. По Северному морскому пути — важнейшей составной части Трансарктического транспортного коридора — в порт Мурманска впервые прибыл контейнеровоз из Китая. При участии иностранных партнеров положено начало новому этапу освоения Российского Заполярья, где производится не менее десяти процентов национального ВВП и проживают более 2,5 миллиона наших граждан. В этой связи хотел бы высказать ряд соображений о том, как мы оцениваем текущее положение дел в Арктике и как планируем там выстраивать международное взаимодействие.Россия и международные партнеры в АрктикеУтвержденные президентом В. В. Путиным Основы государственной политики России в Арктике на период до 2035 года нацеливают работу всех органов власти на повышение качества жизни населения Арктической зоны Российской Федерации, экономический рост ее территорий, охрану окружающей среды и взаимовыгодное международное сотрудничество. Последнее имеет особое значение для Министерства иностранных дел, наделенного координирующими функциями в области отношений с зарубежными странами и межгосударственными организациями. И особо подчеркну: весь комплекс вопросов развития Арктической зоны, морской логистики, Северного морского пути занимает важное место в работе Морской коллегии Российской Федерации.Приоритеты внешнеполитической деятельности в высоких широтах закреплены в действующей Концепции внешней политики от 31 марта 2023 года. В Арктике Россия стремится к сохранению мира и стабильности, снижению уровня угроз национальной безопасности, созданию благоприятных внешних условий для социально-экономического развития страны. Для практической реализации этих установок мы открыты к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными иностранными государствами, проявляющими встречную готовность. Таких немало. Обширный ресурсный и транспортно-логистический потенциал Крайнего Севера, его уникальные природно-климатические особенности, давние традиции региональной кооперации, богатое культурное наследие коренных малочисленных народов открывают широкие возможности для взаимовыгодного партнерства.В числе стран, с которыми у нас налажено тесное сотрудничество в Заполярье, необходимо прежде всего упомянуть Китай и Индию. С Пекином арктическая тематика содержательно обсуждается в ходе регулярных встреч глав правительств. Функционируют профильная двусторонняя подкомиссия по Северному морскому пути, механизмы межмидовских консультаций и научных обменов. Результаты говорят сами за себя — это и запуск регулярных контейнерных перевозок через северные моря России с планами наращивания их количества, и другие достижения, в том числе в сфере полярных исследований.С Нью-Дели ведется активный диалог по проблематике высоких широт. В конце августа она рассматривалась на заседании Российско-Индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Индийские корпорации участвуют в разработке ресурсного потенциала нашего Заполярья. По оценке некоторых экспертов, Арктика может стать одним из флагманских направлений партнерства России и Индии в предстоящие 20 лет.Имеются перспективы для взаимодействия на Крайнем Севере с Бразилией, Индонезией, Ираном, другими странами БРИКС. Мы готовы развивать сотрудничество с Белоруссией, остальными союзниками и партнерами на пространстве СНГ. Следует также упомянуть Южную Корею и Сингапур, проявляющих интерес к совместной работе с Россией по отдельным арктическим проектам, несмотря на участие в недружественной санкционной кампании "коллективного Запада" против нашей страны.Интерес неарктических государств к налаживанию кооперации с Россией в высоких широтах находит выражение в активном участии зарубежных гостей в симпозиумах и конференциях, затрагивающих арктическую проблематику. Многочисленные иностранные делегации примут участие в ее обсуждении на специальных сессиях открывающегося 1 сентября во Владивостоке XI Восточного экономического форума. В марте следующего года будем рады видеть высоких гостей из-за рубежа на очередном главном международном форуме Российского Заполярья "Арктика — территория диалога", который пройдет в Мурманске.Вызовы для международного сотрудничества в АрктикеСохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества отвечает интересам всего международного сообщества, и Россия, безусловно, заинтересована в этом. Вместе с тем есть и те, кто данную точку зрения не разделяет. Иначе как объяснить тот факт, что страны НАТО, как и весь этот военный альянс в целом, ведут дело к милитаризации региона, созданию там очагов международной напряженности?В феврале 2026 года НАТО приступила к проведению операции "Арктический часовой", направленной на расширение своего военного присутствия в высоких широтах. В непосредственной близости от наших северных рубежей ведутся усиленные военные приготовления. Проводятся масштабные учения агрессивной направленности с подключением внерегиональных стран, появляются новые элементы командно-штабной структуры НАТО.Такая военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России. Повышаются риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями.Сознательное, целенаправленное создание атмосферы недоверия в военной области происходит одновременно с попытками Запада подорвать законные права России в сфере международного сотрудничества при помощи нелегитимных финансово-экономических санкций против юридических и физических лиц из стран мирового большинства, участвующих в реализации совместных проектов в Арктическом регионе.Свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития нашей страны и ее единомышленников.Одним из проявлений антироссийской политики Запада стало блокирование работы некогда действенных механизмов многостороннего сотрудничества на Крайнем Севере. Часть из них прекратили свое существование, деятельность других в значительной степени утратила смысл без участия России, которая была вынуждена разорвать с ними связи на фоне враждебных шагов. Единственным сохранившимся межправительственным форматом остается Арктический совет, созданный почти 30 лет назад — 19 сентября 1996 года.К юбилею Совет подходит не в лучшей форме. С марта 2022 года из-за действий западных стран-членов он находится в подмороженном состоянии, переживает серьезнейший кризис. Не проводятся министерские встречи и заседания ключевого координирующего органа — Комитета старших должностных лиц, ограничены возможности реализации проектов. Функционирование организации в основном сводится к контактам на экспертном уровне и встречам рабочих органов в удаленном формате.Россия готова к возобновлению полноценной деятельности Арктического совета, если другие будут работать по-честному, на основе взаимного учета законных интересов всех участников. Однако готовы и к сценарию, который сейчас разыгрывают натовские страны в организации, предпринимая попытки обсуждать арктические проблемы без России в своем узком кругу и тем самым, по сути, ведя дело к дискредитации и маргинализации Арктического совета. На этот случай у нас есть территории, логистика, технологии и надежные партнеры по взаимовыгодным проектам для уверенной реализации планов России в Арктике.Будущее международного сотрудничества в АрктикеДостаточно взглянуть на карту мира, и станет ясно, что Россия была, есть и будет ведущим арктическим государством. По мере климатических изменений и продолжающегося таяния приполярных льдов транспортная и ресурсная доступность Арктики, по прогнозам экспертов, будет расти. Регион уже начинает играть незаменимую роль в обеспечении устойчивых торговых связей на фоне участившихся сбоев логистических цепочек — прежде всего в системно важных для международной экономики проливах Мирового океана.Будет возрастать и стратегическое значение Арктики для реализации национальных интересов и безопасности нашей страны. Мы продолжим комплексное освоение высоких широт, обустройство инфраструктуры нашей Арктической зоны в соответствии с российским законодательством и стоящими перед страной целями развития.В своей хозяйственной деятельности будем и впредь исходить из того, что арктические морские пространства — неотъемлемая часть Мирового океана. На нее в полной мере распространяются положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, закрепившие за прибрежными государствами особые права и обязанности в Заполярье. Приверженность этим правам и обязанностям зафиксирована в принятой в 2008 году Илулиссатской декларации арктической "пятерки" — России, Дании, Канады, Норвегии и США. На нынешнем этапе не видим необходимости в разработке новых международно-правовых инструментов регулирования экономической и иной активности в высоких широтах.Российская внешняя политика в Заполярье сохранит всеобъемлющий и прагматичный характер. Поддерживаем становление Арктики в качестве неотъемлемой части общеконтинентального пространства безопасности и сотрудничества в Евразии.Нашим сегодняшним оппонентам уже давно следовало бы выучить многочисленные уроки истории и осознать: разговор с Россией языком санкций и угроз не имеет перспектив. Недружественные, враждебные действия получают и будут получать адекватные ответы, в том числе асимметричные. Россия в любых регионах мира предпочитает конструктивный диалог, но в случае необходимости наши национальные интересы будут защищены всеми имеющимися средствами.Как неоднократно подчеркивал президент России В. В. Путин, работа в Арктике ведется серьезная и мы открыты для всех партнеров, кто готов в ней участвовать на основе равноправия и взаимной выгоды. А таких за пределами круга натовских русофобов — абсолютное большинство. В числе многообещающих направлений — разработка природных ресурсов, эксплуатация Трансарктического транспортного коридора и его важнейшей составной части — Северного морского пути. Среди первоочередных задач — создание промышленной, транспортной и туристической инфраструктуры. Приоритетами останутся повышение благосостояния жителей Крайнего Севера, сохранение северной природы и проведение научных исследований. Во всех этих сферах большую роль отводим международному сотрудничеству.

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россия, в мире, арктика, мурманск, китай, сергей лавров, нато, мид россии, брикс, политика