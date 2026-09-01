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Ритуал "очищения мертвецов" на острове Сулавеси
Ритуал "очищения мертвецов" на острове Сулавеси
Sputnik Грузия
На индонезийском острове Сулавеси живет народ тораджа, который, несмотря на христианство, сохраняет древние традиции, связанные со смертью 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T16:19+0400
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Здесь умершего могут годами хранить дома, считая его не погибшим, а больным или спящим. Родственники ждут возможности провести пышные похороны, которые считаются важной частью пути человека в загробную жизнь. Ради этого семьи иногда даже влезают в долги.Взрослых хоронят в пещерах, а младенцев помещают в специальные полости деревьев. Но связь с умершими на этом не заканчивается.Раз в два-три года родственники достают останки, моют их, переодевают, приносят еду и сигареты, разговаривают с ними и делают семейные фотографии. После ритуала останки возвращают обратно.Для тораджа смерть не означала окончательного прощания с близкими.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Ритуал "очищения мертвецов" на острове Сулавеси

16:19 01.09.2026
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На индонезийском острове Сулавеси живет народ тораджа, который, несмотря на христианство, сохраняет древние традиции, связанные со смертью
Здесь умершего могут годами хранить дома, считая его не погибшим, а больным или спящим. Родственники ждут возможности провести пышные похороны, которые считаются важной частью пути человека в загробную жизнь. Ради этого семьи иногда даже влезают в долги.
Взрослых хоронят в пещерах, а младенцев помещают в специальные полости деревьев. Но связь с умершими на этом не заканчивается.
Раз в два-три года родственники достают останки, моют их, переодевают, приносят еду и сигареты, разговаривают с ними и делают семейные фотографии. После ритуала останки возвращают обратно.
Для тораджа смерть не означала окончательного прощания с близкими.
© REUTERS Hariandi Hafid

Останки умерших после того, как их извлекли из погребальной камеры.

Останки умерших после того, как их извлекли из погребальной камеры. - Sputnik Грузия
1/6
© REUTERS Hariandi Hafid

Останки умерших после того, как их извлекли из погребальной камеры.

© REUTERS Hariandi Hafid

Арис Титус держит останки своего брата Джефри, умершего в 1982 году.

Арис Титус держит останки своего брата Джефри, умершего в 1982 году. - Sputnik Грузия
2/6
© REUTERS Hariandi Hafid

Арис Титус держит останки своего брата Джефри, умершего в 1982 году.

© REUTERS Hariandi Hafid

Умерших тораджанцев помещают в могилу.

Умерших тораджанцев помещают в могилу. - Sputnik Грузия
3/6
© REUTERS Hariandi Hafid

Умерших тораджанцев помещают в могилу.

© REUTERS Hariandi Hafid

Мумифицированные останки переносят на руках.

Мумифицированные останки переносят на руках. - Sputnik Грузия
4/6
© REUTERS Hariandi Hafid

Мумифицированные останки переносят на руках.

© REUTERS Hariandi Hafid

Тораджанцы достают останки родственников регулярно и общаются с ними.

Тораджанцы достают останки родственников регулярно и общаются с ними. - Sputnik Грузия
5/6
© REUTERS Hariandi Hafid

Тораджанцы достают останки родственников регулярно и общаются с ними.

© REUTERS Hariandi Hafid

Женщина рядом с останками родственников.

Женщина рядом с останками родственников. - Sputnik Грузия
6/6
© REUTERS Hariandi Hafid

Женщина рядом с останками родственников.

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