Ритуал "очищения мертвецов" на острове Сулавеси
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На индонезийском острове Сулавеси живет народ тораджа, который, несмотря на христианство, сохраняет древние традиции, связанные со смертью
Здесь умершего могут годами хранить дома, считая его не погибшим, а больным или спящим. Родственники ждут возможности провести пышные похороны, которые считаются важной частью пути человека в загробную жизнь. Ради этого семьи иногда даже влезают в долги.
Взрослых хоронят в пещерах, а младенцев помещают в специальные полости деревьев. Но связь с умершими на этом не заканчивается.
Раз в два-три года родственники достают останки, моют их, переодевают, приносят еду и сигареты, разговаривают с ними и делают семейные фотографии. После ритуала останки возвращают обратно.
Для тораджа смерть не означала окончательного прощания с близкими.
© REUTERS Hariandi Hafid
Останки умерших после того, как их извлекли из погребальной камеры.
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© REUTERS Hariandi Hafid
Останки умерших после того, как их извлекли из погребальной камеры.
© REUTERS Hariandi Hafid
Арис Титус держит останки своего брата Джефри, умершего в 1982 году.
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© REUTERS Hariandi Hafid
Арис Титус держит останки своего брата Джефри, умершего в 1982 году.
© REUTERS Hariandi Hafid
Умерших тораджанцев помещают в могилу.
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© REUTERS Hariandi Hafid
Умерших тораджанцев помещают в могилу.
© REUTERS Hariandi Hafid
Мумифицированные останки переносят на руках.
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© REUTERS Hariandi Hafid
Мумифицированные останки переносят на руках.
© REUTERS Hariandi Hafid
Тораджанцы достают останки родственников регулярно и общаются с ними.
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© REUTERS Hariandi Hafid
Тораджанцы достают останки родственников регулярно и общаются с ними.
© REUTERS Hariandi Hafid
Женщина рядом с останками родственников.
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© REUTERS Hariandi Hafid
Женщина рядом с останками родственников.