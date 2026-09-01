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Ритуал "очищения мертвецов" на острове Сулавеси

Ритуал "очищения мертвецов" на острове Сулавеси

Sputnik Грузия

На индонезийском острове Сулавеси живет народ тораджа, который, несмотря на христианство, сохраняет древние традиции, связанные со смертью 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T16:19+0400

2026-09-01T16:19+0400

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Здесь умершего могут годами хранить дома, считая его не погибшим, а больным или спящим. Родственники ждут возможности провести пышные похороны, которые считаются важной частью пути человека в загробную жизнь. Ради этого семьи иногда даже влезают в долги.Взрослых хоронят в пещерах, а младенцев помещают в специальные полости деревьев. Но связь с умершими на этом не заканчивается.Раз в два-три года родственники достают останки, моют их, переодевают, приносят еду и сигареты, разговаривают с ними и делают семейные фотографии. После ритуала останки возвращают обратно.Для тораджа смерть не означала окончательного прощания с близкими.

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