https://sputnik-georgia.ru/20260901/armiya-rossii-nanesla-massirovannyy-udar-po-obektam-na-ukraine-300399157.html

Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине

Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине

Sputnik Грузия

Российские военные продолжают атаковать украинские порты и предприятия, которые задействуются в интересах ВСУ 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T14:06+0400

2026-09-01T14:06+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по объектам на территории Украины, об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Указывается, что для атак российские военные использовали высокоточное оружие и ударные беспилотники большой дальности.Удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры в Одессе, Одесской области, портах "Одесса" и "Черноморск", используемым для хранения, доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУ.Так, в Киеве военные поразили промышленное предприятие ООО "Файер Пойнт", которое занималось производством комплектующих и боевых частей для крылатых ракет большой дальности FP-5 "Фламинго", а также твердотопливных ускорителей.Также было атаковано промышленное предприятие ООО "Аэробавовна", изготавливающее аэростаты для доставки и обеспечения управления БПЛА большой и средней дальности.ВС России нанесли удары по локомотивному депо Дарница, которое производило ремонт ж/д локомотивов и являлось одним из ключевых пунктов обслуживания парка, задействованного для доставки военных грузов.В Киевской области были поражены цех сборки, дооснащения и хранения безэкипажных катеров в населенном пункте Хотов, а также нефтебаза в Борисполе, обеспечивающая горюче-смазочными материалами ВСУ.Российские военные в Одессе и Одесской области️ атаковали ТЭЦ и три электроподстанции, которые использовались для работы портовой инфраструктуры, а также цех сборки БПЛА.В порту "Одесса" были поражены 16 хранилищ с вооружением и военной техникой и шесть резервуаров с горюче-смазочными материалами, поставленными западными странами, а в порту "Черноморск" – два склада с военно-техническим имуществом, предназначенным для украинских вооруженных формирований.Помимо того, ВС России провели атаку на пограничный пункт пропуска и паромную переправу в Орловке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, украина, киев, одесса, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины