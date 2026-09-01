https://sputnik-georgia.ru/20260901/batumi-primet-mezhdunarodnyy-morskoy-forum--gimf-2026-300398355.html

Батуми примет Международный морской форум – GIMF 2026

Батуми примет Международный морской форум – GIMF 2026

Sputnik Грузия

Основными темами форума станут роль Грузии в Среднем коридоре и значение проходящих через страну транзитных транспортных маршрутов 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T21:42+0400

2026-09-01T21:42+0400

2026-09-01T21:42+0400

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агентство морского транспорта

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Международный морской форум (GIMF 2026) пройдет в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария) 7–8 сентября, заявил директор Агентства морского транспорта Грузии Иванэ Абашидзе. Основными темами форума станут роль Грузии в Среднем коридоре и значение проходящих через страну транзитных транспортных маршрутов. По его словам, форум пройдет под патронажем премьер-министра Грузии. В мероприятии примут участие около 400 делегатов из почти 40 стран. В GIMF 2026 будут участвовать министры и высокопоставленные чиновники различных государств, в том числе руководители морских администраций, генеральные секретари международных организаций в сфере транспорта и логистики, представители международных финансовых институтов, частного сектора и академических кругов. "Это еще раз подчеркивает ведущую роль Грузии в Среднем коридоре и формирует страну как основные ворота на Черном море, связывающие Азию и Европу с точки зрения торговли и транзитного коридора", – заявил Абашидзе. Международный морской форум Грузии проводится с 2016 года. В этом году особое внимание на форуме будет уделено таким приоритетным направлениям, как возможности развития "Среднего коридора", региональная транспортно-логистическая взаимосвязанность, инновации, устойчивый морской транспорт, укрепление государственно-частного партнерства и другим вопросам. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особое значение в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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