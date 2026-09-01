https://sputnik-georgia.ru/20260901/batumi-primet-mezhdunarodnyy-morskoy-forum--gimf-2026-300398355.html
Батуми примет Международный морской форум – GIMF 2026
Батуми примет Международный морской форум – GIMF 2026
Sputnik Грузия
Основными темами форума станут роль Грузии в Среднем коридоре и значение проходящих через страну транзитных транспортных маршрутов 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T21:42+0400
2026-09-01T21:42+0400
2026-09-01T21:42+0400
грузия
новости
экономика
агентство морского транспорта
батуми
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282123612_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_93f8bca25de20014b5f6e99311df41be.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Международный морской форум (GIMF 2026) пройдет в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария) 7–8 сентября, заявил директор Агентства морского транспорта Грузии Иванэ Абашидзе. Основными темами форума станут роль Грузии в Среднем коридоре и значение проходящих через страну транзитных транспортных маршрутов. По его словам, форум пройдет под патронажем премьер-министра Грузии. В мероприятии примут участие около 400 делегатов из почти 40 стран. В GIMF 2026 будут участвовать министры и высокопоставленные чиновники различных государств, в том числе руководители морских администраций, генеральные секретари международных организаций в сфере транспорта и логистики, представители международных финансовых институтов, частного сектора и академических кругов. "Это еще раз подчеркивает ведущую роль Грузии в Среднем коридоре и формирует страну как основные ворота на Черном море, связывающие Азию и Европу с точки зрения торговли и транзитного коридора", – заявил Абашидзе. Международный морской форум Грузии проводится с 2016 года. В этом году особое внимание на форуме будет уделено таким приоритетным направлениям, как возможности развития "Среднего коридора", региональная транспортно-логистическая взаимосвязанность, инновации, устойчивый морской транспорт, укрепление государственно-частного партнерства и другим вопросам. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особое значение в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282123612_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_beb339bfc0e7d96b1cdf87a517bd892c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, агентство морского транспорта, батуми
грузия, новости, экономика, агентство морского транспорта, батуми
Батуми примет Международный морской форум – GIMF 2026
Основными темами форума станут роль Грузии в Среднем коридоре и значение проходящих через страну транзитных транспортных маршрутов
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Международный морской форум (GIMF 2026) пройдет в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария) 7–8 сентября, заявил директор Агентства морского транспорта Грузии Иванэ Абашидзе.
Основными темами форума станут роль Грузии в Среднем коридоре и значение проходящих через страну транзитных транспортных маршрутов.
"Будет подчеркнут мультимодальный потенциал Грузии и в целом ее роль в международной морской индустрии, значение грузинских портов и морского флага страны. Разумеется, мы также отметим роль грузинских моряков в развитии морского сектора Грузии", – заявил Абашидзе.
По его словам, форум пройдет под патронажем премьер-министра Грузии. В мероприятии примут участие около 400 делегатов из почти 40 стран. В GIMF 2026 будут участвовать министры и высокопоставленные чиновники различных государств, в том числе руководители морских администраций, генеральные секретари международных организаций в сфере транспорта и логистики, представители международных финансовых институтов, частного сектора и академических кругов.
"Это еще раз подчеркивает ведущую роль Грузии в Среднем коридоре и формирует страну как основные ворота на Черном море, связывающие Азию и Европу с точки зрения торговли и транзитного коридора", – заявил Абашидзе.
Международный морской форум Грузии проводится с 2016 года. В этом году особое внимание на форуме будет уделено таким приоритетным направлениям, как возможности развития "Среднего коридора", региональная транспортно-логистическая взаимосвязанность, инновации, устойчивый морской транспорт, укрепление государственно-частного партнерства и другим вопросам.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
Транзитная роль Грузии играет особое значение в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.