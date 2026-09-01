https://sputnik-georgia.ru/20260901/drevnie-druzya-mamontov-chemu-uchat-ukrainskie-uchebniki---strannaya-istoriya-300388694.html

Древние друзья мамонтов: чему учат украинские учебники? – Странная история

Древние друзья мамонтов: чему учат украинские учебники? – Странная история

Sputnik Грузия

Украинские земли времен мамонтов, "Русь-Украина" и украинское государство еще до Рюриковичей. Как школьные учебники рисуют несуществующую тысячелетнюю историю... 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T13:31+0400

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Об этом – в первом выпуске документального проекта Кирилла Орлова "Странная история" на канале Sputnik на русском.

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