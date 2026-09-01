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Электричество, вода, газ: потребителям в Грузии выплатили почти полмиллиона лари
Электричество, вода, газ: потребителям в Грузии выплатили почти полмиллиона лари
Sputnik Грузия
Больше всего компенсаций получили потребители электроэнергии 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T19:35+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Коммунальные компании в Грузии выплатили потребителям около 456,9 тысячи лари компенсаций за восемь месяцев 2026 года из-за нарушения стандартов обслуживания, установленных Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC). Наибольшая сумма компенсаций пришлась на сектор электроэнергетики – с января по август компании выплатили потребителям 264 650 лари. В секторе водоснабжения сумма выплаченных компенсаций составила 190 440 лари, а в секторе природного газа – 1 800 лари. GNERC напоминает потребителям электроэнергии, природного газа, водоснабжения и оросительной воды, что в случае нарушения их прав они могут обратиться в комиссию. Получить консультацию можно в колл-центре GNERC по номеру 16 216, а также через страницу комиссии в соцсетях. Подать заявление в GNERC можно в электронном виде или через Дома юстиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, gnerc
экономика, грузия, новости, тбилиси, gnerc
Электричество, вода, газ: потребителям в Грузии выплатили почти полмиллиона лари
Больше всего компенсаций получили потребители электроэнергии
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Коммунальные компании в Грузии выплатили потребителям около 456,9 тысячи лари компенсаций за восемь месяцев 2026 года из-за нарушения стандартов обслуживания, установленных Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).
Наибольшая сумма компенсаций пришлась на сектор электроэнергетики – с января по август компании выплатили потребителям 264 650 лари.
В секторе водоснабжения сумма выплаченных компенсаций составила 190 440 лари, а в секторе природного газа – 1 800 лари.
GNERC напоминает потребителям электроэнергии, природного газа, водоснабжения и оросительной воды, что в случае нарушения их прав они могут обратиться в комиссию.
Получить консультацию можно в колл-центре GNERC по номеру 16 216, а также через страницу комиссии в соцсетях. Подать заявление в GNERC можно в электронном виде или через Дома юстиции.