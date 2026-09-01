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Грузия и Турция подписали меморандум о сотрудничестве между полицейскими академиями

Грузия и Турция подписали меморандум о сотрудничестве между полицейскими академиями

Sputnik Грузия

Стороны обсудили важные вопросы сотрудничества между Грузией и Турцией в сфере правоохранительной деятельности 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Между Академией полиции Министерства внутренних дел Грузии и Академией национальной полиции Турции был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере образования, заявил министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили во время совместного заявления со своим турецким коллегой Мустафой Чифтчи, находящимся в Грузии с официальным визитом. По приглашению министра внутренних дел Грузии Сулхана Тамазашвили министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи прибыл в Тбилиси с официальным визитом вместе с делегацией. Тамазашвили встретил турецкого коллегу в Тбилисском международном аэропорту. Стороны обсудили важные вопросы сотрудничества между Грузией и Турцией в сфере правоохранительной деятельности и определили конкретные направления для его дальнейшего углубления. По словам Тамазашвили, Турция является важным стратегическим партнером Грузии. "Наши страны связывают многолетняя дружба, добрососедские отношения и многолетний опыт сотрудничества. На сегодняшней встрече мы вновь подтвердили нашу готовность и дальше углублять сотрудничество между правоохранительными ведомствами двух стран", – отметил Тамазашвили. Он также отметил, что с точки зрения обмена опытом для Министерства внутренних дел Грузии особенно важно сотрудничество с турецкой стороной в борьбе с организованной преступностью, незаконной миграцией, киберпреступностью и наркотрафиком, а так же в сферах управления чрезвычайными ситуациями и охраны государственной границы. В свою очередь Мустафа Чифтчи пригласил своего грузинского коллегу в Турцию. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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