https://sputnik-georgia.ru/20260901/gruziya-uvelichila-vvoz-govyadiny-iz-rossii-do-maksimuma-s-vesny-2023-goda-300400138.html

Грузия увеличила ввоз говядины из России до максимума с весны 2023 года

Грузия увеличила ввоз говядины из России до максимума с весны 2023 года

Sputnik Грузия

Положительную динамику так же показали отгрузки свинины, экспорт которой вырос на 17,6% – до 591,2 тысячи долларов 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T22:38+0400

2026-09-01T22:38+0400

2026-09-01T22:43+0400

экономика

грузия

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сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Российский экспорт замороженной говядины в Грузию в июле текущего года достиг максимума с весны 2023 года и составил 119,1 тысячи долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии. Более высокие объемы экспорта ведомство фиксировало в мае 2023 года – тогда они составляли 137,5 тысячи долларов. Отгрузки в месячном выражении выросли втрое, при этом в том же месяце прошлого года экспорт не производился. Также в отчетном месяце положительную динамику показали отгрузки свинины, экспорт которой вырос на 17,6% – до 591,2 тысячи долларов. Кроме того, после месячного перерыва возобновились поставки мясных субпродуктов – однако сумма поставок пока оказалась достаточно скромной (1,6 тысячи долларов в июле после 17,2 тысячи долларов в мае). При этом в июле по сравнению с июнем несколько просели поставки субпродуктов домашней птицы – на 6,4%, до 185,9 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, россия, сельское хозяйство грузии