https://sputnik-georgia.ru/20260901/k-dnouglubleniyu-porta-anakliya-podklyuchilos-vtoroe-belgiyskoe-sudno-300397758.html

К дноуглублению порта Анаклия подключилось второе бельгийское судно

К дноуглублению порта Анаклия подключилось второе бельгийское судно

Sputnik Грузия

По окончании дноуглубительных работ глубина морского дна в акватории Анаклия будет доведена примерно до 17,5 метра 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T20:39+0400

2026-09-01T20:39+0400

2026-09-01T20:39+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Второе специализированное дноуглубительное судно Al-Idrisi бельгийской компании Jan De Nul Group зашло в морскую акваторию строящегося глубоководного порта Анаклия, сообщила пресс-служба Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Дноуглубительные работы в порту Анаклия ведутся в активном режиме. Теперь работы по углублению дна совместно выполняют два судна из флота бельгийской компании Jan De Nul Group: Al-Idrisi и Tristao Da Cunha. Цель работ – обеспечить глубину в 17,5 метра, необходимую для обслуживания судов самого высокого водоизмещения. В настоящее время на суше строится первый участок волнолома путем отсыпки камня и щебня, после завершения которого строительство переместится в море. По окончании дноуглубительных работ глубина морского дна в акватории Анаклия будет доведена примерно до 17,5 метра, что обеспечит возможность приема крупнейших по грузоподъемности судов, курсирующих в Черном море, а также будет построен волнолом протяженностью 1 376 метров. "Волнолом длиной 1 376 метров создаст защищенную акваторию и обеспечит возможность развития глубоководных контейнерных причалов, а также причалов для сухих и навалочных грузов. Проектное решение рассчитано на годовую операционную готовность порта не менее чем на 95%", – говорится в сообщении. Как отметило ведомство, строительные работы в Анаклия продвигаются в строгом соответствии с утвержденным графиком. На объекте в непрерывном режиме задействована тяжелая морская и строительная техника, а геодезический и экологический мониторинг осуществляется с применением современных подводных систем и дронов, оснащенных лидарами (LiDAR). Речь идет о развитии порта по модели Landlord – государство создает и владеет основной портовой инфраструктурой, тогда как частные партнеры будут развивать и эксплуатировать соответствующие терминалы. Эта модель обеспечивает поэтапное развитие порта в соответствии с ростом грузопотоков, создает конкурентную среду для международных операторов и укрепляет возможности порта Анаклия стать одним из ключевых морских ворот "Среднего коридора". Помимо непосредственно портовой инфраструктуры, государство обеспечивает строительство подходящей к Анаклия транспортной сети – новой автомобильной и железной дорог. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по созданию морской инфраструктуры – дноуглублению порта, а также проектированию и строительству волнолома – совместно с грузинскими партнерами выполняет всемирно известная бельгийская компания Jan De Nul N.V., с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся через три года. Правительство заявило, что задача состоит в том, чтобы к 2029 году завершить работы первого этапа и принять первые суда в глубоководном порту Анаклия. Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, а после завершения этого этапа порт сможет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, черное море, анаклия, порт анаклия