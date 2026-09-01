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Каллас: ЕС сложно получить ракеты для ПВО Украины
Каллас: ЕС сложно получить ракеты для ПВО Украины
Sputnik Грузия
Глава европейской дипломатии признала, что обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны стало главной проблемой военной поддержки 01.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-01T16:55+0400
2026-09-01T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Евросоюз просит предоставить ракеты-перехватчики для систем ПВО Украины у стран, не входящих в объединение, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед встречей министров обороны стран союза в Ирландии.Она также отметила, что обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны является на данный момент основной проблемой военной поддержки Киева.Помимо этого, глава европейской дипломатии призвала государства ЕС передать Украине уже имеющиеся у них ракеты-перехватчики, срок годности которых истекает.1 сентября, министры обороны стран Евросоюза вынесли на обсуждение дальнейшую военную поддержку Украины. В переговорах участвуют представители Киева и НАТО. В повестке – сотрудничество оборонной промышленности ЕС и Украины, оборонная часть европейского кредита Киеву и дальнейшее использование Европейского фонда мира.На протяжении последних месяцев киевский режим добивается от западных стран дополнительных поставок систем ПВО и боеприпасов к ним. На фоне конфликта на Ближнем Востоке возможности поставщиков ограничены: согласно сообщениям СМИ, американские запасы ракет Patriot в Европе сильно уменьшились.РФ неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия Киеву затягивают конфликт и не способствуют его разрешению. В Москве также отмечали, что наращивание военной помощи Украине ведет к дальнейшему вовлечению западных стран в данный конфликт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, политика, украина, киев, нато, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, украина, киев, нато, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины
Каллас: ЕС сложно получить ракеты для ПВО Украины
16:55 01.09.2026 (обновлено: 20:44 01.09.2026)
Глава европейской дипломатии признала, что обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны стало главной проблемой военной поддержки
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Евросоюз просит предоставить ракеты-перехватчики для систем ПВО Украины у стран, не входящих в объединение, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед встречей министров обороны стран союза в Ирландии.
"Мы обращаемся к странам за пределами Европейского союза, чтобы получить ракеты-перехватчики, но, конечно, это очень сложно", – сказала Каллас.
Она также отметила, что обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны является на данный момент основной проблемой военной поддержки Киева.
Помимо этого, глава европейской дипломатии призвала государства ЕС передать Украине уже имеющиеся у них ракеты-перехватчики, срок годности которых истекает.
1 сентября, министры обороны стран Евросоюза вынесли на обсуждение дальнейшую военную поддержку Украины. В переговорах участвуют представители Киева и НАТО. В повестке – сотрудничество оборонной промышленности ЕС и Украины, оборонная часть европейского кредита Киеву и дальнейшее использование Европейского фонда мира.
На протяжении последних месяцев киевский режим добивается от западных стран дополнительных поставок систем ПВО и боеприпасов к ним. На фоне конфликта на Ближнем Востоке возможности поставщиков ограничены: согласно сообщениям СМИ, американские запасы ракет Patriot в Европе сильно уменьшились.
РФ неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия Киеву затягивают конфликт и не способствуют его разрешению. В Москве также отмечали, что наращивание военной помощи Украине ведет к дальнейшему вовлечению западных стран в данный конфликт.