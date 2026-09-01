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Каллас: ЕС сложно получить ракеты для ПВО Украины

Каллас: ЕС сложно получить ракеты для ПВО Украины

Sputnik Грузия

Глава европейской дипломатии признала, что обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны стало главной проблемой военной поддержки 01.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-01T16:55+0400

2026-09-01T16:55+0400

2026-09-01T20:44+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Евросоюз просит предоставить ракеты-перехватчики для систем ПВО Украины у стран, не входящих в объединение, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед встречей министров обороны стран союза в Ирландии.Она также отметила, что обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны является на данный момент основной проблемой военной поддержки Киева.Помимо этого, глава европейской дипломатии призвала государства ЕС передать Украине уже имеющиеся у них ракеты-перехватчики, срок годности которых истекает.1 сентября, министры обороны стран Евросоюза вынесли на обсуждение дальнейшую военную поддержку Украины. В переговорах участвуют представители Киева и НАТО. В повестке – сотрудничество оборонной промышленности ЕС и Украины, оборонная часть европейского кредита Киеву и дальнейшее использование Европейского фонда мира.На протяжении последних месяцев киевский режим добивается от западных стран дополнительных поставок систем ПВО и боеприпасов к ним. На фоне конфликта на Ближнем Востоке возможности поставщиков ограничены: согласно сообщениям СМИ, американские запасы ракет Patriot в Европе сильно уменьшились.РФ неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия Киеву затягивают конфликт и не способствуют его разрешению. В Москве также отмечали, что наращивание военной помощи Украине ведет к дальнейшему вовлечению западных стран в данный конфликт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, политика, украина, киев, нато, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины